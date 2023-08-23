LINE群狂酸同行「垃圾」挨告！男演員：我是為他好　嘴秋代價曝

▲鍾姓演員在公開群組影射他人「垃圾」，判刑拘役10天。（示意圖／pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

鍾姓男演員因故與簡姓男演員鬧不合，在公開的LINE群組內，直接留下「簡垃圾又在作奸犯科」、「一個垃圾創立一個垃圾群組，誰會那麼白痴笨蛋入垃圾群組，還承認自己是垃圾呢，所以簡垃圾是沒有能力及人脈創群組，所以只能用偷的」等語，簡男憤而提告，鍾被依公然侮辱處拘役10日，可易科罰金。

判決指出，鍾男、簡男均為演員，雙方因拍片而認識，但2人關係處得非常不好，鍾男遂在有22名成員的LINE群組「撿垃圾除敗類」中，公開狠酸「簡垃圾又開始當駭客在作奸犯科啦，大家現在立刻馬上到各大群組去踹飛他吧～」、「當一個垃圾創立一個垃圾群組，誰會那麼白痴笨蛋入垃圾群組，還承認自己是垃圾呢，所以簡垃圾是沒有能力及人脈創群組，所以只能用偷的，不過偷過來的群組，大家只要聽到版主是簡垃圾又退光了」，以此話語影射簡男，有人截圖告知簡男後，他氣炸報警提告。

鍾男辯稱，群組是私密群組，是為了簡男好、希望對方不要去翻群，「撿垃圾」只是綽號，是簡男自己對號入座。

但勘驗鍾男與群組對話，鍾將簡男的照片公開PO在群組，也刻意將字打為「簡垃圾」，明顯指涉特定人，一審因鍾男飾詞狡辯、未向對方道歉或和解，審酌當臨時演員收入不穩定，依公然侮辱罪處拘役10日，可易科罰金1萬。

鍾男不服，上訴至高等法院，鍾再度表示加入該群組的都是吃過簡男的虧，成員間相互討論，並不會影響簡的社會地位，簡肆無忌憚的去翻演藝圈賴以為生的通告群組，讓大家的資料與款項付之一炬，指稱簡男顯然涉犯妨害電腦使用罪。

法院認為，鍾男群組內發表的文字非出於防衛目的，純屬對人格之污衊，公開影射垃圾足以貶損對方名譽評價，鍾辯詞不足採，駁回上訴，全案確定。