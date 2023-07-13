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社會 社會焦點 保障人權

快訊／女演員遭性騷哭不停！入圍金鐘男配角廖欽亮判3月

記者黃宥寧／台北報導

演藝圈MeToo事件連環爆！曾獲金鐘獎迷你劇集男配角提名廖欽亮，遭控2021年11月間在女演員排練時，藉機多次擁抱其中1名女子，事後女方不斷哭泣也決定提告，廖被依法起訴。士林地院今（13日）宣判，依違反性騷擾罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金。

廖男遭指控，2021年11月間，於台東綠島某飯店外的涼亭與女演員小琪、琳琳（均化名）進行表演練習，廖先要求小琪與琳琳互相親吻，再要求小琪、琳琳親吻他，但沒想到廖男假公濟私，趁小琪來不及防備，趁隙多次擁抱小琪，以此性騷擾得逞。

遭性騷擾的小琪事後前往當地派出所報案，全案經台東地檢署陳請高等檢察署檢察長核轉士林地檢署偵辦。

警詢、偵查時，廖男坦承在表演練習時有對小琪性騷，但他後來又辯稱沒擁抱小琪，道歉書也是被迫簽立的。檢方根據小琪、琳琳、在場陳姓證人證述及小琪提供的身心科診斷證明，認定廖男違反性騷擾防治法，多次擁抱，建請法院以接續犯論以一罪。

上月法院開庭，廖欽亮對於涉性騷均不予以回應，全案因涉及性騷擾等私密內容，也採不公開審理。上月以證人身份到庭作證的同劇組男演員，是當時發生疑性騷案時，剛好看見小琪不斷哭泣，當下沒有多問發生什麼事，僅要小琪趕緊離開現場，直到演員們陸續回台灣本島聚餐時，小琪才侃侃而談當時被廖性騷過程。

據悉，廖男惹出性騷時正參與一部真人實事改編歷史小說作品，當時他飾演的角色，也因性騷案慘遭換角，甚至連累害與他對戲的演員戲份全遭剪光，而廖的角色後來也由知名歌手取代。

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