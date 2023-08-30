推廣原生植物+保護國有森林　台灣原生樹木種苗網上架7苗木

▲台灣梭羅樹果實。（圖／林業署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

為配合農業部積極推廣原生植物，林業及自然保育署南投分署推出轄區內7種原生種苗木，包括原生櫻花黃土樹、刺葉桂櫻等，並於「台灣原生樹木種苗網」全新上架，歡迎種苗、花卉栽培、園藝、農作物栽培、造林業者查詢選購。

南投分署指出本次販售種類中，「台灣梭羅樹」是珍貴稀有的特有種植物，壽命很長，可用以美化景觀庭園，更提供保育類昆蟲「台灣爺蟬」的良好棲地，且木材可製成器具、刀鞘；「車桑子」耐乾旱、萌生力強、根系發達，又有叢生習性，是良好的固沙保土樹種，適合作海岸防風林、綠籬，景觀綠化、生態營造、造林減碳等功能一應俱全。

▲台灣紅豆樹。（圖／林業署南投分署提供）

「台灣紅豆樹」有鮮紅飽滿的種子色澤美麗，又耐保存，常被製成裝飾品；原生種櫻花「刺葉桂櫻」密生的小白花有著樸質風采和淡雅清香，而秋天開花的植物不多，成為蝴蝶、蜜蜂絕佳的蜜源，也是景觀和水土保持植物；「黃土樹」同為原生櫻花家族成員之一，又稱大葉櫻、大葉桂櫻，是常綠植物，盛花期在秋末冬初，木材堅重，可作為重構造材及器具握柄。

▲林業保育署南投分署推出原生櫻花「黃土樹」，現於「台灣原生樹木種苗網」上架熱賣中。（圖／林業署南投分署提供）

南投分署呼籲種苗相關業者踴躍至網路平台（https://theme.forest.gov.tw/forestplant/）購苗、推廣原生植物繁殖，由公務單位提供合法、優良種苗，借重業商的專業育苗能力進行量產，逐步提高這些極具特色的原生植物在種苗市場上的能見度及普及率，同時降低國有森林遭受未經核准採集活動的壓力，保護國有森林。