好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員驚讚：這罐我可以

▲粉嫩櫻花系「骨灰罈紅茶」新上架了。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



網搜小組／劉維榛報導

好市多「骨灰罈紅茶」真的百變，曾推出藍紫色、祖母綠與彼得兔聯名款，不管怎麼換色，都還是讓人「想鞠躬」！就有網友驚呼，New English早餐茶這次以粉色櫻花亮相，少女系的絕美搭配，讓人衝動想買回家下去。本尊曝光後，引來網友笑虧「這骨灰罈也太美了！想用這個把自己裝進去！」

好市多《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》管理員分享新貨上架，照片可見，熟悉的「骨灰罈紅茶」猶如百變神罐，這次以絕美的「粉色櫻花」為主題，不過瓶罐上方有一圈金邊造型，優雅中仍感到莫名嚴肅感。

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產品介紹指出，紅茶可搭配牛奶或檸檬增添風味，而一大罐共有240茶包，價格為599元，平均一包約2.5元。

▲一罐為599元。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



文章曝光後，引來一票網友驚呼「粉的好美啊！可惜之前買的都還沒喝完」、「這個好看許多了！櫻花骨灰罈罐」、「天啊...更像骨灰罈了」、「這骨灰罈也太美了！想用這個把自己裝進去」、「這個罐我可以了」、「優雅中不失莊嚴」、「好喜歡！但我不能喝茶，有人可以賣我罐罐嗎」、「好漂亮，那個花看起來是立體的」。

至於茶飲評價部分，網友分享「單喝普通有點澀，加牛奶比較好喝」、「也說不上好喝，就有茶味這樣，我都是拿來早餐泡奶茶用的，這樣比外面鮮奶茶動輒30至40元便宜太多」、「淡淡的一點點茶味」。

▼網友被美到哭了。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

