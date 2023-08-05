好市多美到哭「骨灰罈紅茶」　限時折扣！會員衝了：已喝了5罐

▲骨灰罈紅茶限時特價。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

外觀百變的好市多「骨灰罈紅茶」，日前推出粉色櫻花系版本，引來會員大喊美到哭。一名網友驚呼，發現這款早餐茶正在特價，於是求問喝起來的口感？文章引發熱議，有會員笑虧「有先人的味道，能體會到光緒期間的人文風情」；也有人熱心分享喝法，像是加金桔、檸檬與黑糖蜜等，也可以加冰淇淋都不錯喝。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最新特價好物中，New English「骨灰罈紅茶」折扣130元，從原價649元變成519元，而遲遲不敢入手的原PO手癢了，於是好奇拋問「這款茶包味道接近紅茶或綠茶，還是別的口味呢？」

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文章曝光後，部分網友歪樓笑虧，「喝起來不錯，有先人的味道，能體會到光緒期間的人文風情」、「好不好喝不是重點，我只是喜歡那罐子」、「已經喝了4～5罐了」、「骨灰罈又出沒」、「沒有莊嚴感了，還是白色好」、「主打一個買罐子送茶葉的概念，早餐茶比較像清淡口味的紅茶」。

其他網友則分享各種喝法，「紅茶，加鮮奶無糖也好喝」、「紅茶～加個新鮮金桔或金桔醬也好喝」、「搭配正在特價的冰淇淋，讚喔」、「淡淡的茶香，我都一次5包煮鮮奶茶加黑糖蜜～會更有層次感」、「加上檸檬就是檸檬紅茶」。

事實上，這款粉嫩櫻花系包裝在3月上架後，就引發網友炸裂討論，「這骨灰罈也太美了！想用這個把自己裝進去」、「這個罐我可以了」、「優雅中不失莊嚴」、「好喜歡！但我不能喝茶，有人可以賣我罐罐嗎」、「好漂亮，那個花看起來是立體的」。而當時價格為599元，如今調漲到649元，又限時特價為519元。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

