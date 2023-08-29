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貓派崛起！東森購物網主推貓保健商品　超值組合下殺5折

東森購物網主推貓保健商品下殺5折（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall推出全新嚴選自營品「毛胺酸」、「毛順排」超值組合。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

台灣飼養貓的家庭逐年攀升，據農業部統計全台自2021年起貓登記數量每年約成長20%，截至今日已將近90萬隻，因此市面上也出現越來越多專為貓設計的保健品。東森購物網ETmall為迎合這股潛力商機，即日起至9月底「寵物診療室」主題活動推出全新嚴選自營品「毛胺酸」、「毛順排」超值組合，兩盒各30入原價2,400元，現在超值價只要1,200元，幫助飼主補充家中貓咪需要的營養，全方位守護毛孩健康。

全台掀起貓咪飼養熱潮，根據東森購物網 ETmall調查，與去年同期相比，貓咪飼料包括乾糧和罐頭等銷售，在寵物市場整體佔比提升了10%，顯示飼養貓咪的家庭越來越多。此外，貓咪相關保健產品銷售更是成長近35%，反映出飼主對貓咪健康問題越來越重視，不過慈愛醫院東森廣場分院院長朱道南也指出，貓咪較容易罹患心臟疾病以及免疫力問題。為了讓飼主更全方位守護自家毛寶貝，東森購物網ETmall即日起至9月底「寵物診療室」主題活動推出全新嚴選自營品「毛胺酸」、「毛順排」超值雙拼組。

東森購物網主推貓保健商品下殺5折（圖／東森購物提供）

▲慈愛醫院東森廣場分院院長朱道南。

兩款商品是東森嚴選「毛系列」全新推出專為貓咪打造的保健食品，「毛胺酸」含有牛磺酸、離胺酸、維生素E等，可幫助挑食或有心臟問題的貓咪補充所需營養提升免疫力；「毛順排」含有天然酵素及葡萄糖酸鋅等，幫助貓咪消化吸收保養皮膚毛髮。即日起至9月底只要到東森購物網ETmall購買兩盒各30入，原價2,400元，下殺5折只要1,200元，「毛系列」暢銷冠軍「毛骨力」及「毛暢快」也有1加1超值組合，兩款30入原價3,660元，現只要1,780元。

東森購物網主推貓保健商品下殺5折（圖／東森購物提供）

▲「毛系列」暢銷冠軍「毛骨力」及「毛暢快」提供1加1超值組合。

「寵物診療室」還有各種毛孩專屬優惠保健食品，例如「汪喵星球」益生菌系列2盒組，市價2,145元，優惠價1,300元；「毛孩時代」95%頂級深海魚油市價880元，現也只要790元，此外也貼心幫飼主依照骨家關節保護、腸胃調理、毛皮護理等分門別類，讓毛家長輕鬆選購。
 

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