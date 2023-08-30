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大陸 大陸焦點 特派現場

核輻射檢測儀大陸搶破頭！民眾到處測…結果「自家量最高」傻了

▲▼大陸民眾瘋搶「核輻射檢測儀」　測出自家輻射量最高。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲大陸民眾瘋搶「核輻射檢測儀」，測出自家輻射量最高。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

日本核廢水排海後，大陸國內的恐慌情緒蔓延，民眾瘋搶食鹽。短短幾天，連核輻射檢測儀都賣爆了。幾萬人搶購、商家賣斷貨，有人還在等待，有人已經收到貨，迫不及待地測了起來。據陸媒報導，一名浙江住在沿海的民眾買了一台測量儀，拿著到處測，結果竟然發現自家的核輻射最強。

據《錢江晚報》報導，因為家住沿海城市，浙江人夏雲琪生怕會受核輻射影響，就買了一個測量儀。在社區裡、家裡，他舉著到處測，發現家裡顯示輻射值最大，在廁所、臥室測，指數還會略有上升，但波動不大。

「在戶外測量，儀器顯示只有0.06-0.08μSv/h，但拿到室內反而升高了，有0.1-0.2μSv/h」，夏雲琪開始擔憂，難道家裡的核輻射最強？

社交軟體上，不少人都秀出了自家的核輻射測量值，大多都在每小時0.1微西弗左右，與夏雲琪測得的差不多。有人因此懷疑，這些核輻射來自建材，其中瓷磚、大理石的輻射量很高。

一名店主說，「要說放射性的話，其實我們身邊很多東西都有放射性，只要不超過標準就對人體無害，我們生產的原材料都是經過檢測的，不會出現輻射量超標的情況。」

「一般而言，天然大理石輻射相對高於人工大理石。如果擔心輻射問題，建議選擇人工大理石」，一名建材店老闆直言，的確有不少人在選購大理石材時會擔憂輻射， 「如果有買家特別擔心輻射，我會告訴他們不用糾結，買人造的。」

市場裡一名瓷磚店老闆黃進表示，花崗岩、大理石等石材都可能會存在輻射問題，因為天然石材含有一些天然礦物，可能存在一些對人體有害的元素，但消費者選購時不必過分擔憂。黃進也提醒，如果擔心輻射、甲醛等一些裝修材料可能存在的危害，建議選擇正規的廠家，知名的品牌，並且在裝修材料的時候問清楚相應的質檢標準和質檢證書。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，「受檢測方式和精度限制，老百姓自己購買核輻射檢測儀測量意義不大。在家裡頭測輻射值有波動，跟建材可能有一定關係。」

早幾年，為驗證「大理石輻射危害健康」說法的真假性，央視曾做過調查報導，在建材市場上，清華大學輻射防護辦公室常務副主任朱立使用專業儀器，對大理石輻射的放射值進行現場檢測。結果顯示，幾款大理石樣品均屬於A類建材，可以安全使用，使用範圍不受限制。

而央視也對市面上各類建材的放射性，請權威機構進行了科學檢測。檢測人員說，「送檢的大理石樣品，檢測出的放射性均較低，甚至比木材、玻璃和瓷磚還要低，但都在國家對於放射性的控制標準之內，因此不必恐慌。」

那麼，在家中測核輻射值，究竟多少劑量是安全的？大陸國家核安全局官網顯示，中國國家標準對公眾接受的輻射劑量限值為每年1毫西弗（mSv），這與國際原子能機構設定的標準是一致的。

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