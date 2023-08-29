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陸反日情緒高漲…陸客「退團退票」拒絕赴日遊！機票價格大跌

▲大陸掀「日本觀光抵制」　陸客氣死紛紛退團。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲日本核廢水排海後，引起大陸民眾強烈的反日情緒。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸文旅部8月初發布通知，公布了第三批恢復出境跟團遊的名單，其中日本是最為熱門的旅遊目的地之一。據《央視財經》報導，出於對日本核廢水排海的擔憂，近期，大陸部分原本計劃赴日旅遊的遊客，選擇了退票，還有部分遊客選擇了退團，赴日旅遊熱度下降。

據《紅星新聞》報導，根據旅遊平台統計，在大陸文旅部上述通知後，日本瞬間成為了大陸十一黃金周出遊搜尋熱度第一的目的地。攜程數據顯示，近期預訂十一出發的日本團隊產品量月增率增長超5倍。

不過，在日本核廢水排海後，大陸民眾掀起強烈的反日情緒，中國大陸赴日機票價格一夜大跌，有人氣到直接退票退團。

據媒體報導，有市民此前預定了赴日機票，但26日查看時發現已經降價。此前部分過萬（人民幣，下同）的機票，如今已有明顯下降。例如從南寧出發的機票，已經低到了三位數。

▲大陸掀「日本觀光抵制」　陸客氣死紛紛退團。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲機票價格下跌。（圖／翻攝自紅星新聞）

據悉，大陸十一黃金周是暑期之後的第二波旅遊高峰，攜程緊鑼密鼓上線了超5000條出境遊跟團、機票酒店打包產品，覆蓋超過三分之一的第三批次國家及地區。目前，攜程平台上總計有超8萬條出境遊跟團及機酒打包產品。

攜程、同程、途牛和驢媽媽等在線旅遊平台顯示，儘管日本旅遊產品還在銷售，但並未放置在顯眼位置，同時有不少旅遊企業人士透露，已經有一些客人開始退團，另有一部分客人原本是打算在十一期間赴日本旅遊的，現在也開始觀望了，並未及時下單。

不少旅遊企業表示，在接下來的營銷中，尤其是十一假期的旅遊路線推廣計劃中會做出調整，暫時不再大力推廣日本遊，或者會將日本旅遊的相關營銷計劃暫停。

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