感謝那位9號新秀！　36歲球星易建聯深夜發文告別21年職業生涯

▲中國傳奇球星易建聯在微博發文，宣布退役。（圖／CFP）



記者魏有德／綜合報導

大陸籃壇的傳奇球星，後姚明時代扛下國家隊領導者的易建聯昨（29）日深夜23時56分在微博上發文，拋出告別21年職業生涯的震撼彈。消息一出，隨即引起大陸廣大球迷和籃球博主的關注和熱議。易建聯還在文末特別總結熱愛籃球的職業生涯，「也小小的感謝一下那位9號新秀，21年的堅持，初心未忘，夢一直在。」

▲易建聯在2007年以第一輪第六順位被NBA密爾瓦基公鹿隊選中。（圖／CFP）

易建聯1987年出生於廣東，身高213公分、體重113公斤，2002年選入CBA廣東華南虎籃球俱樂部，開始職業生涯，2007年NBA選秀以第一輪第6順位被密爾瓦基公鹿隊選中，成為第4位成功進軍NBA的中國球員。

易建聯生涯拿過7次CBA總冠軍，入選12次CBA全明星隊，2006年杜哈亞運金牌、1次亞錦賽銀牌、3次亞錦賽金牌、2次亞錦賽MVP。



易建聯微博全文如下：

大家好！我是易建聯。

時間飛逝，眨眼間，籃球已經陪我走過了21年。經過慎重的考慮，今天，我決定正式告別我的籃球職業生涯。

一路走來，我由衷地感謝我最摯愛的家人、最敬愛的領導伯樂、每一位教練、隊友、對手、贊助商以及合作夥伴和經紀團隊。我要特別感謝中國男籃，這個於我而言神聖的名字。每當我身披國家隊戰袍為國出戰時，都能感受到強大祖國給我帶來的自豪感。也特別感謝廣東男籃多年的培養與支持，讓我有機會代表家鄉獲得如此多的榮譽，為我提供了走向更大舞台的機會。

告別，不是結束，而是新的開始。

會很懷念，也會繼續前行，去迎接新的篇章。

再見啦，我最熱愛的籃球：

感謝你賦予我這段21年的美妙旅程，有熱血、有喜悅、有遺憾、有淚水，有可靠的同伴，亦有可敬的對手。這是一段此生難忘的寶貴經歷。

無關勝敗，皆是熱愛。

再見啦，我最親愛的球迷朋友：

從聯盟菜鳥到球隊大哥，無論巔峰低谷，你們都無怨無悔陪伴著我，給我巨大的能量和感動，陪我度過每個光榮瞬間和至暗時刻。教會我微笑迎接掌聲，從容面對質疑。你們給予我的這一切，其實已經遠遠超過了我的付出。

最後，也小小的感謝一下那位9號新秀，21年的堅持，初心未忘，夢一直在。