快訊／登革熱破3000例！再增1死、還有今年首起「母子垂直感染」

▲嘉義縣再增1例登革熱確診 籲強化敏感度落實巡倒清刷 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(29)日公布上周新增今(2023)年第3例本土登革熱死亡個案，為雲林縣80多歲男性，有慢性腎病及高血壓等慢性病病史，8月17日晚間因發燒、畏寒、肌肉痠痛、疲倦虛弱、食慾差等症狀就醫，經NS1快篩檢驗陽性確診後返家休養，8月20日出現疑似腸胃道出血(瀝青樣便)症狀，8月21日因身體持續不適再次就醫，出現血球及血小板低下、雙側肺浸潤、肝臟發炎指數過高等症狀而收治住院，8月25日因病況惡化不幸過世。

另，上周新增1例母子垂直感染個案，個案為居住於登革熱流行區之未足月新生兒，8月22日個案手腳出疹且活動力下降，8月24日就醫，因NS1快篩陽性通報確診，經衛生單位疫情調查，個案母親於8月8日分娩後持續發燒，8月9日就醫，因NS1快篩陽性通報確診。

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▲預防登革熱，疾管署說明病媒蚊「白線斑蚊」的特性。（圖／疾管署提供）

疾管署經邀集個案治療團隊及專家學者討論後，依據個案及案母疫情調查、臨床症狀以及檢驗結果並回顧相關文獻，研判個案為母子垂直感染。目前該新生兒個案健康狀況穩定，已於今日上午出院。疾管署提醒，保護孕婦及新生兒最有效的方法便是清除家戶內外孳生源並落實防蚊措施；新生兒建議可以物理方式(穿著淺色長袖衣褲、裝紗門紗窗、使用蚊帳等)進行防蚊。

▲疾管署說明新生兒、孕婦如何預防登革熱。（圖／疾管署提供）

依據疾管署統計，國內上周(今年8月22日至8月28日)新增892例登革熱本土病例，個案居住地臺南市(802例)、高雄市(34例)、雲林縣(33例)、屏東縣(5例)、新北市(4例)、臺北市(3例)、桃園市、新竹市、臺中市及嘉義縣(各2例)、新竹縣、苗栗縣及彰化縣(各1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中507例男性、385例女性，發病日介於7月31日至8月28日，另新增1例死亡個案。

疾管署說明，本土疫情持續升溫，今年截至8月28日累計3,026例本土病例，其中臺南市2,583例、雲林縣268例、高雄市109例、屏東縣26例、臺中市及嘉義縣各8例、新北市5例、臺北市及新竹市各4例、桃園市3例、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及南投縣各2例，全國已有半數以上縣市曾出現病例，病例數為近10年同期次高。

個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔39%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)；今年累計11例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣9例、臺南市2例，其中1例尚住院中，另累計3例死亡病例；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。今年累計130例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以泰國38例、馬來西亞21例、印尼19例及越南17例為多。

疾管署指出，鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情上升且持續發生境外移入病例進入我國，其中柬埔寨近期仍持續上升，泰國處高點，斯里蘭卡及馬來西亞處上下波動，且高於近年同期，印尼全國皆有案例報告，評估將持續升溫；另美洲地區疫情持續，累計報告超過333萬例，以南美洲巴西逾256萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等疫情亦屬嚴峻。

▲疾管署說明感染登革熱後的症狀。（圖／疾管署提供）