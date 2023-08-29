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台南未足月新生兒染登革熱！母生產前已染病「經胎盤傳染」

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情延燒，疾病管制署今（29）日公布國內確認一起母子垂直感染登革熱，個案是台南市未足月新生兒，母親生產後發燒確診登革熱，孩子半個月後開始出疹且活動力下降而就醫，登革熱快篩陽性遭通報，且研判為母子垂直感染。防疫醫師表示，母親感染登革熱之後透過胎盤傳染給胎兒，但是情況相當罕見，這是國內歷來通報的第二例。

▲▼疾管署防疫醫師林詠青說明登革熱母子垂直感染。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明登革熱母子垂直感染。（圖／記者洪巧藍攝）

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防疫醫師林詠青說明，個案母親於8月8日分娩後持續發燒，醫師認為狀況不尋常轉感染科，9日經NS1快篩陽性通報確診登革熱，當時新生兒並無症狀，抽血檢驗也是陰性，而在半個月之後，孩子22日出現手腳出疹且活動力下降，24日就醫因NS1快篩陽性通報確診，目前該新生兒個案健康狀況穩定，已於今日上午出院。

林詠青表示，登革熱大部分傳染途徑仍以蚊子叮咬為主，母子垂直感染主要是母親感染登革熱之後，透過胎盤將病毒傳染給胎兒，但因為新生兒有不少比例可能無症狀，或者因為無法表達身體不適，報告個案不多。另一方面要確認母子垂直感染還是出生後遭病媒蚊叮咬也不容易。

疾管署副署長曾淑慧補充，本案是否母子垂直感染，剛開始專家也有不同看法，後來追加檢驗、流行病學調查，專家最後共識為母子垂直感染個案。國內在2015年曾有一例個案報告，這次是第二例。

▲▼疾管署說明新生兒、孕婦如何預防登革熱。（圖／疾管署提供）

▲疾管署說明新生兒、孕婦如何預防登革熱。（圖／疾管署提供）

疾管署提醒，保護孕婦及新生兒最有效的方法便是清除家戶內外孳生源並落實防蚊措施；新生兒建議可以物理方式(穿著淺色長袖衣褲、裝紗門紗窗、使用蚊帳等)進行防蚊。

依據疾管署統計，國內上週(今年8月22日至8月28日)新增892例登革熱本土病例，個案居住地臺南市(802例)、高雄市(34例)、雲林縣(33例)、屏東縣(5例)、新北市(4例)、臺北市(3例)、桃園市、新竹市、臺中市及嘉義縣(各2例)、新竹縣、苗栗縣及彰化縣(各1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中507例男性、385例女性，發病日介於7月31日至8月28日，另新增1例死亡個案。

疾管署說明，本土疫情持續升溫，今年截至8月28日累計3,026例本土病例，其中臺南市2,583例最多，且全國已有半數以上縣市曾出現病例，病例數為近10年同期次高。 

▲▼疾管署說明感染登革熱後的症狀。（圖／疾管署提供）

▲疾管署說明感染登革熱後的症狀。（圖／疾管署提供）

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