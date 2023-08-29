瞄準山西營商、大健康產業　2023「台商台青走晉來」開幕揭牌儀式

▲「台商台青走晉來」系列活動開幕大會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／山西報導

2023年「台商台青走晉來」系列活動開幕大會今(29)日在太原瀟河國際會議中心隆重舉行，吸引台商、台青400多人參與。考量勞工成本等因素，許多台商看好中西部發展，山西是其中之一省份。山西省長金湘軍致辭時指出，「誠邀台商台企來晉投資興業，歡迎廣大台灣青年來晉學習、工作、創業。」

大陸方面出席人員，國台辦主任宋濤，山西省委副書記、省長金湘軍出席並致辭，山西省委副書記商黎光主持開幕大會，山西副省長湯志平；台灣方面出席人員有國民黨副主席夏立言、台灣商業總會主席賴正鎰、台灣工業總會常務理事長陳煌銘、全國台企聯會長李政宏等嘉賓、台商台青代表等400多人參會。

▲國民黨副主席夏立言。（圖／記者任以芳攝）

夏立言致辭時強調，「兩岸的未來在於青年，當前推動兩岸政策，需要強化兩岸青年對於共處一個歷史文化淵源的認知，共享生活經驗的認同，以及對於兩岸和平發展，繁榮願景的嚮往。唯有兩岸青年自發性的支持參與、交流合作，兩岸關係才能夠持續正向的發展。」

他也不諱言指出，「兩岸關係確實存在嚴峻的一面，但是形勢越是困難，加強交流也顯得更加的迫切和必要。」

▲大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

宋濤先談及兩岸經貿，「今年上半年，台商投資大陸項目同比增長29.1%，大陸實際使用台資金額同比增長13.7%，說明廣大台胞台企扎根大陸發展的信心仍然不斷的增強。」兩岸經貿關係的健康發展需要兩岸關係和平發展。

他也指出，山西省委、省政府高度重視對台工作，落實落細惠及台胞台企的各項政策措施，大力推進晉台經貿合作。，加強兩岸經貿合作符合兩岸同胞共同利益，深化兩岸融合發展是互利雙贏、造福兩岸同胞福祉的重要途徑。

山西省長金湘軍指出，願與廣大台胞共享發展機遇，誠邀台商台企來晉投資興業，歡迎廣大台灣青年來晉學習、工作、創業。

賴正鎰、李政宏等在致辭中對山西歷史文化、產業發展、營商環境等給予積極評價，期待進一步深化台商台青與山西各界的交流合作，推動晉台融合發展再上新台階。

▲山西太原台商會長曾新慧。（圖／記者任以芳攝）

山西太原台商會長曾新慧接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，山西是資源轉型大省，營商環境一直再提升，目前新商機包括養老產業，以及周邊大健康產業。山西溫差大、丘陵地多，農產品也做得很好，但是缺少深加工，如果能有配套產業進駐，將是很好契機。

台企聯常務副會長李泓蘭也說，相較沿海城市薪資水平，中西部成本較低，台商到中西部發展是未來趨勢。另外，大陸「十四五規劃」著重醫養、康養，山西有1700多種中醫藥資源，台灣有優秀的技術和成功的經驗，兩者相結合發展大醫藥產業十分適合。

▲台企聯內銷拓展工作委員會、大健康工作委員會揭牌儀式。（圖／記者任以芳攝）

本次系列活動以「台商晉商攜手打拼，助力山西轉型發展」為主題，這也是疫情三年之後，山西省近年來舉辦的規模最大的晉台經貿交流合作活動，包括開幕大會、專場推介會和全國台企聯內銷拓展工作委員會、大健康工作委員會揭牌儀式。

大陸國台辦經濟局局長張世宏指出，全國台企聯內銷拓展工作委員會和大健康工作委員會的成立契合時代主流，希望成立後把握好產業規律，善用優惠政策，整合相關資源，建立合作平台，為促進兩岸經貿交流、人才往來發揮作用。

▼ 大陸國台辦經濟局局長張世宏 (左)。（圖／記者任以芳攝）