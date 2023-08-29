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大陸 大陸焦點 特派現場

郭台銘參選衝擊國民黨選情　夏立言：相信黨的處理十分明確

▲▼ 宋濤、夏立言、賴正鎰、山西、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲國民黨副主席夏立言29日參加「2023台商台青走晉來」大會並發表致辭。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／山西報導

國民黨副主席夏立言今（29）日參加「2023台商台青走晉來」大會並發表致辭。談及鴻海創辦人郭台銘昨宣布以獨立參選人的身分投入2024總統大選，衝擊藍營選情？夏立言接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問僅指出，「相信黨的處理十分明確。」此行最重要任務，將與大陸官方溝通近期台灣農產品被「暫停」的困境，為台灣農民極力爭取解決問題。

夏立言昨28日率團從台灣飛往廈門，再轉機到山西太原，參加今天「2023台商台青走晉來」大會。正當夏立言前往大陸途中，郭台銘昨上午同一時間宣布獨立參選明年總統大選，將衝擊藍營選情。

當被問及國民黨支持者擔心國台銘出現將分裂藍營選情？夏立言接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「黨中央已經有很明確的發言，我正好出來的的路上，對於很多詳情還不瞭解，『黨的處理我相信會很明確』，因為沒有跟主席談過，無法做任何的推測。」

▲▼ 宋濤、夏立言、賴正鎰、山西、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲「夏宋會」將在山西舉行。（圖／記者任以芳攝）

根據消息指出，夏立言30日將與大陸國台辦主任宋濤在山西舉行「夏宋會」，是否繼續為台灣農產品發聲？夏立言指出，「這是一定要的，目前台灣跟大陸之間有很多農產品的問題存在，我希望有機會來轉達，能夠解決問題。」

談到外界擔心大陸方面可能終止ECFA對台紅利，夏立言對於兩岸經貿合作還是很有信心，他也坦言ECFA的存在對台灣帶來了很多的利益，希望能夠繼續存在下去，為了兩岸的共同美好。

夏立言今出席「2023台商台青走晉來」，吸引台商、台青400多人參與。今上午9點開幕大會由山西省委副書記黎光主持，山西省長金湘軍首先發表致辭，依序是國民黨副主席夏立言、商總主席賴正鎰、台企聯會長李政宏，大會最後由大陸國台辦主任宋濤壓軸致辭。

夏立言致辭指出，最近兩岸經濟表現似乎碰到一些挑戰，主要在國際大環境之下，必須各自需要進行結構性調整，尤其是經歷過新冠疫情和面臨全球氣候變遷的威脅，必須優化經濟組織，找出新的增長點，同時確保人民健康和生活安全，也是兩岸必須共同面對的課題。

▲▼ 宋濤、夏立言、賴正鎰、山西、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲夏立言受訪時強調，一定會為台灣農產品發聲。（圖／記者任以芳攝）

夏立言強調，「兩岸的未來在於青年，當前推動兩岸政策，需要強化兩岸青年對於共處一個歷史文化淵源的認知，共享生活經驗的認同，以及對於兩岸和平發展，繁榮願景的嚮往。唯有兩岸青年自發性的支持參與、交流合作，兩岸關係才能夠持續正向的發展。」

夏立言也不諱言指出，「兩岸關係確實存在嚴峻的一面，但是形勢越是困難，加強交流也顯得更加的迫切和必要。」

夏立言說，「有鑒於此，中國國民黨向來以促進兩岸的和平穩定，繁榮發展的責任，我們會堅持在九二共識，反對台獨的既有政治基礎上，持續的推動員青年交流，關心台商發展。」

最後，夏立言指出，對於兩岸產業的合作，尤其是在經貿上具有前瞻性，互補性的領域，將不遺餘力地推動。他也相信，只要兩岸能夠不斷地通過交流合作，促進溝通對話，聚焦兩岸經貿產業發展，解決實際的問題，一定能對兩岸關係起到積極的作用。

▼「2023台商台青走晉來」，吸引台商、台青400多人參與。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 宋濤、夏立言、賴正鎰、山西、2023 。（圖／記者任以芳攝）

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