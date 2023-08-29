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大陸 大陸焦點 特派現場

佛山老闆長期出軌「小三是姪女」！元配掛布條羞辱　民眾圍觀搶拍

▲▼佛山某布行老闆出軌，對象是姪女。（圖／翻攝微博）

▲佛山某布行老闆出軌，對象是姪女。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

結婚以後務必遵守忠誠的承諾，否則可能因此衍生不必要的糾紛。廣東佛山某紡織行的老闆近日被爆料出軌，對象還是自己的親姪女，家屬氣得製作布條，直接掛在店門口，離奇的公告引起民眾圍觀，也讓網友們看傻眼。

綜合陸媒報導，這間「鑫佰旺紡織行」是位在佛山平地的布匹市場，近日吳姓老闆被家人發現，長期在外養小三，且對象是自己的黎姓姪女，罔顧人倫的出軌事件令家屬氣炸。

由於事件太過誇張，紡織行的門口、汽車上都被掛了布條，上面寫著「平地鑫佰旺布行的黎OO、吳OO長期通X！小三是親侄（姪）女，勾搭親姑爺（姑父）！違人倫、喪良心！」

▼現場民眾看見離奇的公告，都開始駐足圍觀，同時拿起手機拍照。（圖／翻攝微博）

▲▼佛山某布行老闆出軌，對象是姪女。（圖／翻攝微博）

布條掛得十分醒目，來往的民眾看見以後，也忍不住駐足圍觀，還有人拿起手機拍下、將事件PO上網路，頓時引發一陣議論，之所以會出現這種情況，疑似是老闆娘為了讓偷腥丈夫難看，才會掛起布條報復，詳細原因仍待釐清。

消息引發廣泛討論，不少大陸網友傻眼回應，「跟姑父搞上了」、「就是姪女和姑父」、「沒有血緣關係，還有就是錢惹的禍」、「舉個例子大家比較聽得懂：好比你兄弟姊妹的孩子，和你配偶搞在一起了」、「本來兩個人確實沒有血緣關係，但是有親戚關係啊！這絕對屬於亂倫。」

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關鍵字：

出軌佛山布行姪女

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