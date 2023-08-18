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不是工程師！這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

▲女藝人摩鐵不倫被周刊拍到。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲英國一項針對2千名不同職業人士的調查發現，超過27%員工「曾和同事發生過一夜情」。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

群創光電爆發桃色事件，一名許姓處長自爆偷吃多位人妻。豈料事件爆發不久，另一間科技大廠美光也傳出工程師亂搞男女關係。事實上，英國網站 Thortful 過去就曾經針對 2,000 名不同職業的人進行調查，列出10類最容易和同事發生一夜情的職業，工程師就名列前茅，不過也意外發現，為民除害的警察竟然是出軌率第一名！

根據《每日郵報》報導指出，英國網站Thortful 針對2,000名不同職業的民眾進行調查。結果驚人發現，有27%的員工曾經跟同事之間發生過一夜情，其中「警察」竟是偷吃率最高的職業，多達44%承認曾和同事發生一夜情。

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蘇格蘭愛丁堡的退休警官安迪馬修斯（Andy Matthews）就曾坦言，「警察與其他警員發生婚外情或一夜情而聞名。」

▲澳洲新南威爾斯州雪梨警方維護「黑人的命也是命」（BLM）遊行秩序。（圖／達志影像／美聯社）

▲其中最容易與同事一夜情的職業為「警察」。（示意圖非當事人／達志影像／美聯社）

最容易和同事一夜情職業：

1、警察：44％
2、藝術家：38％
3、IT人員：33％
4、電氣或瓦斯技術人員：32％
5、銀行家：32％
6、人資（HR）：29％
7、會計師：28％
8、商店店員：28％
9、康樂中心工作人員：27％
10、公車或火車司機：25％

另外，Thortful也公布了「最不可能跟同事調情的職業」，結果顯示，教師在同事間的互動中被認為是最不可能調情的職業，僅佔調查對象的10%。而社工、科學家以及律師則分別以14%、15%和18%的比例跟隨其後。調查也發現，在醫護人員、房地產經紀、銷售或業務人員、公務員、工程師以及慈善工作者這些職業中，同事間的調情情況也相對較為稀少。

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