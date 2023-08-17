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大陸 大陸焦點 特派現場

男老師勾上「小20歲學生媽」帶回家…電梯猴急緊貼！活捉影片瘋傳

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一男子近日舉報稱，自己孩子的48歲男班導師，與28歲妻子偷情。2人之後拋棄家庭開始同居，近日被蹲守的婆婆當場抓到。丈夫怒斥，「你這種人也能教書育人？都是因為你，我老婆離家出走跑來租房子！」婆婆也飆罵，「我兒子在貴州上班，上一周休一周，他明知道我們家庭很幸福的。」

據《九派新聞》報導，近日，重慶一網友稱，某國小男老師出軌學生母親，該事件引發廣泛關注。電梯中的監視器畫面顯示，一男一女同時進入電梯內，之後女子緊貼男方，被順勢摟住，兩人舉止親密。

▲▼48歲男老師勾上學生媽！2人私奔被抓到。（圖／翻攝自貓頭鷹視頻）

▲48歲男老師勾上學生媽！2人私奔被抓到。（圖／翻攝自貓頭鷹視頻）

8月16日，婆婆表示，目前為止，兒媳不承認自己出軌，「她（兒媳）5月份離家出走，之後是我孫子說了她現在住的地方，結果就發現她和那個老師一起出門。」她還稱，兒媳與該老師相差20歲。

婆婆怒斥，此事發生後，她想要兒子和兒媳離婚，但兒媳不同意協議離婚，要求起訴離婚，「我也沒說讓她（兒媳）淨身出戶，起碼是要個態度，到底是回歸家庭，還是斷絕關係。」

她表示，自己一直把兒媳當做女兒看待，婚後對方一直跟自己，之前一家人關係都很和睦，兒媳也很孝順，「我們也不敢相信她會做這樣的事情。」

婆婆稱，兒媳出軌的男老師是孫子的班導師，對方態度囂張，也並未道歉，「我們已經將他舉報了。」

17日，長壽區教育局工作人員稱，此事正在處理中。該校老師稱，由於學校放暑假，涉事教師未上班。

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