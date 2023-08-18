科技業潛規則？　知情人爆「用身體換業績」內幕：不然訂單怎麼來

▲科技大廠群創爆出驚天醜聞。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

科技大廠群創（3481）許姓處長自曝婚外情，承認偷吃3名供應商女業務，而且對象都是結過婚的人妻，就有網友驚呼，原來科技業這麼亂，釣出不少業界人士爆料，「多年去新竹面試，在超商休息時，一堆業務主管帶業務正妹在那聊性生活」、「重點在最後，真的用身體交換公司資訊，驗證都市傳說」。

有網友在PTT發文，「科技業真的都很亂嗎？」自己也在科技業上班，平常就有耳聞科技業很亂，但是自己沒有遇過，「原來工程師不是只有被綠的份，還是玩挺開的耶，是不是科技業真的很亂呀？」

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另外也有網友發文，「請問包子（群創）處長是不是福利多多」，原本就知道採購業務類油水多，但沒想到物理油水也這麼多。

▲有知情人透露內幕。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，釣出內行人透露，「以前在系統廠也聽過」、「就我所知，PM、業務很多女性確實會用身體換取一些好處」、「通常聽到的都是部級以上事蹟比較多」、「以前也有一個女供應商在會議室打砲被偷拍」、「不然你以為業務採購或PM要一堆花瓶幹啥」、「系統廠多的是，尤其採購，油水多」、「看過跟女業務在會議室鎖門」。

還有網友指出，「研發單位相對單純吧」、「看產業吧，像我們IP設計根本不會跟什麼女業務接洽，系統廠比較多零組件，對應的供應商女業務當然相對多」、「研發單位的很難，每天回去都只想睡覺，哪有力氣打砲」。不過也有人表示，跟產業無關，「各行各業都有啊，賣醫材的也很瘋，業務圈差不多啦」、「一直都不是產業問題，是人的問題」。