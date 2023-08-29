蘇拉再示範「完美閃過台灣」技術！專家PO一圖　網笑：指叉球

▲吳聖宇佩服地說，蘇拉颱風再度示範「完美閃避的技術」。（圖／翻攝自粉專「天氣職人-吳聖宇」）

記者李佳蓉／綜合報導

中度颱風蘇拉逐漸逼近台灣，中央氣象局已於17:30發布陸上颱風警報，首波陸上警戒範圍為屏東縣、恆春半島。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇也貼出一張圖佩服地說，蘇拉颱風再度示範核心強風雨區「完美閃避的技術」，已經快要連7級風暴風半徑都碰不到陸地了。

路徑閃好閃滿的蘇拉讓網友忍不住笑稱「幅度超大的指叉球」、「台灣果然有研發出颱風防護系統」、「很會躲啊」、「掃地機器人」、「果然沒讓我失望」、「颱風也懂棒球」。

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▲颱風蘇拉將進入海警範圍內。（圖／氣象局）

今晚開始東半部就會開始出現降雨，颱風暴風圈明日中午前後可能會觸陸，明後天影響最劇烈，花東、南部山區可能有大雨或局部豪雨。氣象局預報員趙竑表示，目前看來被納入陸警範圍的屏東縣明日預測雨量並未達到颱風假標準，但風力有達標，不過因為有擦到暴風圈，因此是否放假仍要由縣市首長判斷。

氣象局簡任技正伍婉華表示，蘇拉位於鵝鑾鼻東南方380公里，往西北西移動，暴風圈今夜明晨接觸東南部近海，今日起各地沿海及離島就有長浪發生，東南部、巴士海峽、西南部有五米以上浪高。

今晚綠島、蘭嶼將有八到九級強陣風，明日綠島、蘭嶼、恆春有九到十級強陣風，東南部沿海、澎湖、金門、馬祖、新竹以北沿海有八到九級風。

▲▼氣象局針對颱風蘇拉發布陸警。（圖／氣象局）