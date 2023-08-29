蘇拉來襲「交通異動懶人包」　國內2航班停飛、離島23船班取消

蘇拉颱風來襲，氣象局28日深夜11時30分許發布海上颱風警報，表示蘇拉在30日、31日影響最明顯，許多民眾關心會不會放颱風假，台南市長黃哲指出，目前看來31日台南影響較大，屆時將視氣象資料之風力、雨量有無達到停班課標準，30日晚上就會及早宣布，不會到最後一刻才宣布，造成民眾生活不便。