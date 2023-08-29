蘇拉來襲「交通異動懶人包」　國內2航班停飛、離島23船班取消

生活中心／綜合報導
受蘇拉颱風影響，民航局表示今日國內線取消2架次，而船運部分，航港局統計有5航線、23航次停航；另外，5處省道公路路段可能實施管制。《ETtoday新聞雲》以下整理交通異動懶人包，提供讀者參考。
船運
交通部航港局天然災害應變小組10時通報，受蘇拉颱風影響，本日(8月29日)共有5航線，計23航次停航：
1.金門(水頭)-石井：全部停航(2航次)。
2.綠島-蘭嶼：全部停航(1航次)。
3.富岡-綠島：全部停航(8航次)。
4.富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)。
5.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
航空
民航局表示，受蘇拉颱風影響，今日截至10:00，國內線取消2架次，國際暨兩岸航線未受影響。
公路
公路總局指出，依最新情資顯示，未來於29日下半天起逐漸受外圍環流影響，中南部山區有豪雨發生機率。為維用路人安全將逐級提升警戒作業，依情資研判可能實施管制路段，包含台8線中橫公路東段、台9線南迴公路、台11線(人定勝天路段)、台20線南橫公路東段、台23線東富公路，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。
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