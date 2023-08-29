LIVE／蘇拉暴風圈明午觸陸　氣象局最新說明

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氣象局17:30針對蘇拉颱風發布陸上警報，首波警戒範圍為屏東縣、恆春半島，後續台東、高雄等也可能被納入陸警範圍。根據預估，颱風暴風圈將於今夜到明晨影響近海，明天中午前後會接觸到台灣南端陸地。氣象局17:40將說明颱風最新動態。

蘇拉下午14時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 410 公里之海面上，以每小時13轉10公里速度向西北轉西北西進行，近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，瞬間最大陣風每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風，七級風平均暴風半徑180公里。

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▲蘇拉下午路徑再往南修。（圖／翻攝氣象局直播）

蘇拉過去幾小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，氣象局17:30發布陸上警報，首波警戒範圍為屏東縣、恆春半島。氣象局指出，稍晚台東也可能被納入陸警範圍內，明日可能還會將高雄、蘭嶼、綠島等加入警戒區，不過仍要視颱風移動路徑而定，不確定性高。颱風暴風圈將於今夜到明晨影響近海，明天中午前後會接觸到台灣南端陸地。

今晚東部會陸續有雨，明後天降雨最明顯，明日東部、恆春半島降雨時間增長，北部、南部、澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，中部午後有陣雨。周四颱風移動到西南部海面，東部、南部整天斷續陣雨，其他地區局部短暫陣雨。明後天花東、南部山區有大雨或局部豪雨。

▲▼蘇拉未來路徑及降雨趨勢。（圖／氣象局）