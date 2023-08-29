LIVE／蘇拉傍晚陸警「明後天風雨最強」　氣象局最新說明

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蘇拉颱風移動速度緩慢，陸上警報時間延後，氣象局預估傍晚17:30發布陸警。今晚開始東半部受到颱風環流影響，將出現斷續陣雨，明後天颱風最接近，花東、恆春半島首當其衝，周四連南部都會開始有明顯降雨。氣象局14:40將說明颱風最新動態。

蘇拉上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 440 公里之海面上，以每小時12公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風，七級風平均暴風半徑150公里。

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▲蘇拉颱風11時的最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉路徑南修，受到另一個颱風海葵的影響，蘇拉暴風圈預計僅涵蓋高屏、台東，不過恆春、台東仍然離核心較近，還是會有強風豪雨出現，高屏這邊，則要等來到西南海域後，偏南風不被山脈擋著後，才會有一點風雨出現。至於其他地方頂多外圍環流影響，特別是西半部，幾乎宣告「安全下莊」。

氣象局指出，今晚東部、恆春半島開始斷續有雨，明日白天降雨更明顯，整天都有陣雨，北部、南部有短暫降雨，中部午後有雨。周四東部、南部整天斷續陣雨，其他地區局部短暫降雨。明後天花東、南部山區有大雨或局部豪雨。周五颱風遠離，但天氣仍不穩，各地依然有雨。

▲蘇拉明後天離台灣最近，影響也最大。（資料照／記者許靖騏攝）