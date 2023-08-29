蘇拉強碰「年度大潮」！高雄旗津今海水倒灌　部分街道又淹了

▲旗津低窪區域逢年度大潮經常發生積水情況 。（示意圖／資料照／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

蘇拉颱風來勢洶洶，且又強碰年度大潮，高雄市水利局表示，今（8/29）起至9/3沿海低漥區域應慎防海水倒灌、局部積淹水現象。旗津部分臨海低窪地區受到潮汐影響，今清晨5時40分左右已有發生路面積水情形，高雄市副市長林欽榮也特地前往視察防颱整備工作，指示抽水站及移動式抽水機應隨時待命啟抽。

今天清晨旗津臨海低窪地區受潮汐影響，部分街道出現積淹水現象，面積約20平方公尺、深度5公分以下，所幸積水來得快，去得也快，已於6時20分左右退水。

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▲▼蘇拉颱風強碰年度大潮，高雄市副市長林欽榮視察旗津低窪區域防颱整備。（圖／記者賴文萱翻攝）

副市長林欽榮今特地前往旗津視察防颱整備工作，提醒8/30上午6時23分及8/31上午7時15分仍有大潮現象，並指示抽水站及移動式抽水機應隨時待命啟抽，鼓山分局旗津分駐所屆時也將協助交通疏導與安全警示。

水利局表示，除了會密切注意颱風動向及潮汐變化外，已在旗津廟前路、大關路30巷一帶，會配合截流操作、堆砌沙包並已佈設1台6英吋移動式抽水機，及4台小型1馬力抽水馬達，改善大潮造成積水情形。

▲▼林欽榮指示抽水站及移動式抽水機應隨時待命啟抽。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外長期改善方案，已向中央營建署爭取1,100經費，預定明年中發包施工，將設置防潮閘門，羅長安區長亦表示海洋局已完成規劃設計漁港堤防改善工程，預定明年初開始施工，以改善大潮造成路面積水的影響。

再次提醒市民朋友，蘇拉颱風影響期間，沿海地區慎防強風與海水倒灌，山區仍有豪雨發生機率，土石流潛勢溪流影響範圍建議民眾可提前疏散，以維生命安全。