朝聖《山道猴子》注意！台七乙+羅馬公路大執法　首周開罰274件

日前Eric Duan創作的「山道猴子的一生」動畫片爆紅，真實還原「跑山圈」生態，劇情引發台人有感熱論。其中，跑山路段總有不少攝影愛好者拍攝追焦照，就有網友好奇，這些追焦手拍別人的照片能幹嘛？「賺到什麼呀？做善事？」就有內行解答。