朝聖《山道猴子》注意！台七乙+羅馬公路大執法　首周開罰274件

▲大溪警分局針對台七乙線、羅馬公路執行交通安全勤務，首週共取締274件。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌／桃園報導
YT《山道猴子的一生》爆紅，寫實劇情引發網友前往台七乙線朝聖，桃園市大溪警分局為遏止交通事故與危險駕車情事發生，從8月21日至9月21日於台七乙線、羅馬公路線等執行平安月加強交通安全執法專案」取締勤務，首週共取締包括路口未禮讓行人、闖紅燈、汽機車超速等違規共計274件，有效降低危險駕駛行為。
▲大溪警分局針對台七乙線、羅馬公路執行交通安全勤務，取締危險駕駛行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）
大溪警方指出，這項勤務由大溪百吉、三民派出所、大溪交通分隊與交通警察大隊聯合執行，規劃為期一個月執行「平安月加強交通安全執法專案」取締勤務，期間於每週六、日於台七乙線8.2K與三峽分局交界處至14.2K處執行防制事故及危險駕車專案。
▲大溪警分局針對台七乙線執行交通安全勤務，以遏止危險駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）
專案重點在擇重取締噪音、超速、闖紅燈、行人違規、未禮讓行人及酒後駕車重點執法項目，首週截至周日為止共取締酒後駕車6件、路口未禮讓行人8件、行人違反道交條例第78條各款10件、機車闖紅燈90件、噪音通報42件、汽機車超速75件及其他違規43件，共計274件。
▲大溪警分局南亞警友站特別前往台七乙線對執行交通安全勤務第一線員警送上手搖飲料慰問。（圖／記者沈繼昌翻攝）
大溪警分局南雅警友站為慰勞執勤人員辛勞，還特別前往台七乙線送上手搖飲給第一線執勤員警，感謝員警在酷暑中對維護交通安全所付出辛勞；大溪警方呼籲，針對台七乙線等各重點區域將加強執法強度，強調執法杜絕噪音車、競速及危險駕車行為，以維護道安與保障民眾生命財產安全決心。
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