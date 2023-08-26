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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃市長張善政任內首次出訪　途經谷歌與史丹佛憶當年

▲桃園市長張善政赴史丹佛大學進行交流。（圖／取自張善政臉書）

▲桃園市長張善政赴史丹佛大學進行交流。（圖／取自張善政臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

桃園市長張善政23日率領市府團隊訪美著手招商與科技交流，期間還途經與他甚有淵源的Google 與史丹佛大學，張善政昨（25日）在臉書表示，再次回到母校史丹佛大學，使他想起當時隻身來到陌生國度留學，那些日子不只提升了他的專業技術，也讓他的眼界更加開闊，這些都讓他了解到「國際視野以及多元教育資源對學生的重要性」。

張善政上任桃園市長以來的第一次出訪，除了著手招商作業，曾在美國史丹佛大學留學，並且任職過Google 亞洲硬體營運總監的他，也在這次的訪美行程中，安排了相關的交流行程。張善政特地前往Google Reference School 與史丹佛大學，並有感而發表示，回到史丹佛大學，讓他想起當年每天騎著腳踏車到教室上課的日子，而過去的留學經驗，讓他了解到國際視野以及多元教育資源對學生的重要性，因此他上任後致力推動智慧教育，像是融入科技的暑期夏令營，邀請美國新創公司主管及矽谷業師來授課，讓桃園的孩子不用出國也能享受國際級的教育水準。

從張善政臉書文的留言中，可以發現網友對他所提到的市政成果表達肯定之意，譬如有家長提到「今年的暑假多了很多科學營隊，真的很好」，也有網友留言大讚「擁有科技工程背景的巿長是桃園之福」。

張善政表示，他就讀土木科系的初衷，就是想要用工程的手段來解決問題，完成「利用厚生」的使命，讓所有人獲益。在從政的這條路上，他也會保持這樣的初衷，繼續走下去。

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