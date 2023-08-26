開學後在校內集體施打疫苗？教育部：根據衛福部措施辦理

▲開學後校園是否集體施打疫苗，教育部表示，將根據衛福部措施辦理。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許敏溶／台北報導

下周三（30日）中小學正式開學，儘管疫情趨緩、校園口罩令解除，但外界好奇學生是否仍要集體施打疫苗。教育部表示，學生倘有接種COVID-19疫苗需求，可至各縣市安排/指定合約醫療院所進行接種，教育部亦將持續依據衛福部發布最新防疫等級，配合相關疫苗施打措施辦理。

全國中小學下周三開學，隨著疫情趨緩，口罩令鬆綁。衛福部公布COVID-19防疫新制，8月15日起篩檢陽性輕症/無症狀者，取消各類對象自主健康管理期間的支持性給假措施，自主健康管理天數由10天調整為5天。教育部也在15日公布最新「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，提供中小學與幼兒園參考。

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根據最新防疫指引，校園室內外得自主佩戴口罩，若發燒或搭乘公共運輸工具建議戴口罩。篩檢陽性但為輕症或無症狀者，自主管理期間有症狀建議在家休息，避免非必要外出，請假回歸學校規定；中重症者則依規定隔離治療，解隔離後才可入校，隔離假不列入出缺勤紀錄，也不會扣減評量成績。

至於開學後是否有統一施打疫苗計畫，教育部表示，學生若有接種COVID-19疫苗需求，可至各縣市安排/指定合約醫療院所進行接種。教育部也將持續依據衛福部發布最新防疫等級及配合相關疫苗施打措施辦理，同時也將配合衛福部112年度流感疫苗接種計畫。

儘管疫情趨緩，但教育部指出，因應COVID-19疫情，目前已經補助並提供各級學校及幼兒園額溫槍、酒精、口罩及快篩試劑等防疫物資備用，並請學校定期盤點必要防疫物資，以先入先出物品管理原則適時補充，提供學校師生有實際需求時使用。