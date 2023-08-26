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獨／下周開學！教部公布防疫措施　快篩陽可到校上課、口罩令取消

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

▲國中小學下周三開學，教育部也公布最新校園防疫指引。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

下周三（30日）中小學正式開學，教育部公布高中以下校園防疫指引。教育部表示，校園室內外得自主佩戴口罩，若發燒或搭乘公共運輸工具建議戴口罩。篩檢陽性但為輕症或無症狀者，自主管理期間有症狀建議在家休息，避免非必要外出，請假回歸學校規定；中重症者則依規定隔離治療，解隔離後才可入校，隔離假不列入出缺勤紀錄，也不會扣減評量成績。

全國中小學下周三開學，隨著疫情趨緩，口罩令鬆綁。教育部根據衛福部施行COVID-19防疫新制，8月15日起篩檢陽性輕症/無症狀者，取消各類對象自主健康管理期間的支持性給假措施，自主健康管理天數由10天調整為5天，並公布最新「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，提供中小學與幼兒園參考。

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在校園口罩佩戴規定部分，教育部表示，校園室內外得自主佩戴口罩，不再強制，但若有發燒或呼吸道症狀，或在人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場所、搭乘校車或幼兒園專用車等公共運輸工具時，建議佩戴口罩；學校健康中心屬於醫療照護機構，依規定得戴口罩。

此外，包括烹飪教室、實驗室或廚房等特殊性場域，學校師生在充分溝通並取得共識後，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。另師生或有發燒或呼吸道相關症狀，在室內空間建議戴口罩。

至於教職員工生若是快篩陽性，教育部表示，輕症或無症狀者，請根據衛福部最新防疫規定進行自主健康管理，有症狀時建議在家休息，儘量避免非必要外出，外出時請全程佩戴口罩，避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人場所，並請勿參與聚餐、聚會、公眾集會等與他人近距離接觸活動。

教育部指出，中重症者可根據衛福部最新防疫措施進行隔離治療，符合解除隔離治療條件後才可入校上課，學生在隔離期間的隔離假不列入出缺勤紀錄，也不會扣減評量成績，輕症或無症狀者，則請假回歸學校規定。

至於教職員工部分，教育部表示，篩檢陽性輕症或無症狀者，回歸學校請假規定辦理。中重症者則依隔離治療通知書所載日期核給「公假」日數，教師所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費，不列入學年度成績考核考量。

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