顧寶明過世留千萬爆侵吞！長女控三媽「整碗捧去」結局出爐

▲顧寶明長女顧乃玠指控三媽涉嫌侵占父親遺產上千萬元。（資料照／翻攝自YouTube／GTV八大劇樂部）

記者劉昌松／台北報導

資深藝人顧寶明(寶哥)去年不幸病逝，在演藝圈引發不小震撼，不料在顧寶明後事圓滿後，長女顧乃玠清查發現，原本在父親名下的存款、股票、保單等遺產1058萬3320元全被領光，顧乃玠質疑是父親三婚的後母陳燕青侵吞，陳燕清挨告後也不否認，但認為那是她和顧寶明的共同養老金，拒絕認罪，台北地檢署25日依侵占、偽造文書等罪起訴陳燕清。

顧寶明原本是挖土機駕駛，參加演藝訓練班後，在華視《綜藝100》參與短劇演出，被主持人張小燕相中而闖出名聲，參與過包括《暗戀桃花源》、《投名狀》，以及真人版《櫻桃小丸子》等兩岸戲劇演出，精湛演技曾多次獲得電視金鐘獎、電影金馬獎殊榮，2022年3月19日，因腸胃道出血導致心肺衰竭，住院4天便病逝，享壽72歲。

在顧寶明一生中，曾有3次婚姻，首任妻子生下長女顧乃玠，第二任妻子生下兒子顧祐宗，最後與小33歲的陳燕青結為連理，顧寶明過世後，陳燕青在幾天內就把顧寶明名下資產都移轉一空，顧乃玠在處理完後是，相國稅局調閱財產清冊，才發現無論是存款、股票、保單等上千萬元動產都不見了，憤而控告小自己7歲的三媽陳燕青。

據了解，陳燕青主張，這些資產是顧寶明生前跟她約定好的共同養老金，她不覺得自己把錢領出來有何錯誤，且她還要幫忙處理顧寶明喪葬、電話費、急救醫療等費用，並非侵吞私用。

但檢察官調查，陳燕青並沒有支付顧寶明的喪葬費，而電話費、醫療費根本也用不到上千萬，陳燕青在顧寶明過世後，在沒有明確遺囑、未徵得其他繼承人的同意下，擅自盜領資產，已經觸犯了侵占、偽造文書等罪嫌。