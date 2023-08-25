開學季殺很大！東森購物網熱銷筆電2萬有找

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9月開學季即將到來，文具周邊買氣攀升，3C用品的需求也大增，東森購物網ETmall公布近兩個月熱銷筆電TOP10供學生族群參考，同時祭出限時超殺優惠，即日起ASUS、Lenovo等品牌筆電下殺68折起2萬有找，8/31前領折扣券下單最高再折200元，消費指定商品登錄後還可獲得千元回饋，買到賺到省很大。

▲東森購物網ETmall推出TOP10熱銷款，ASUS Vivobook 15.6吋輕薄筆電，搭配200元折扣券，低於七折價格即可入手。

根據東森購物網ETmall的觀察，近兩個月的筆電銷售TOP 10熱搜關鍵字多強調，「15吋以上」、「輕薄」、「高效能」、「保固」等，且價格大多在兩萬元以下。其中，ASUS、Lenovo聯想、華碩等品牌的產品最受廣大用戶的喜愛。

為迎合消費者的偏好東森購物網ETmall推出ASUS Vivobook 15.6吋輕薄筆電，強調180度螢幕旋轉軸和升級IPS x19.9mm螢幕，整體更加纖薄輕巧。原價26,900元的超值款，現特價只需18,999元，再加上200元的折價券，等於低於七折的優惠價格即可入手；另一款Lenovo ThinkBook 14 Gen2 14吋商務效能筆電，主打雙碟版大容量並附上三年原廠保固，適合需要存取大量照片影片的入門款，原價22,900元，下殺68折，再加上200元折價券，不用16000即可擁有。

此外，還有外出使用筆電必備Soundcore Liberty 4無線藍牙耳機，主打自動降噪功能和高達28小時的超長續航時間，原價4,990元，折扣後也只要4,290元。以上指定消費只要登錄後還可再獲得1,000元的東森幣回饋。

▲東森購物網ETmall「開學應援好物」活動，8/31前在母嬰、玩具、書籍館消費滿額即可抽888枚樂透金等多項好禮。

除了3C產品，東森購物網ETmall也準備了「開學應援好物」活動，8/31前在母嬰、玩具、書籍館消費滿額即可參與多項好禮抽獎。獎品包括188元和888元的樂透金、YAMAHA電子琴以及攜帶型氣泡水機等，並且使用特定的銀行或支付方式，最高可獲得8,800元的回饋。