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中小學下周開學　北市宣布取消口罩令、開放家長入校

▲▼防疫優先，小一新生開學家長不入校，家長在門口拍照留念。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市中小學口罩令解除。（資料照／記者楊惠琪攝）

生活中心／綜合報導

台北市教育局今（25日）表示，中小學將於8月30日開學， 除學校健康中心及自主健康管理期間者應戴口罩外，取消校園內及校車強制戴口罩的規定；另外，配合疫情措施鬆綁，家長若有洽公或參與學校活動需要，原則上可以入校。

教育局發布新聞稿說明，為維護師生在學期間之健康，教育局於8月修訂「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育總指引」，請各級學校及幼兒園仍應於開學前完成防治整備工作，盤點準備適量防疫物資並完成校園教室、各學習場域、宿舍內及相關盥洗等常用空間環境清潔，並留意定期更換或清潔空調濾網及消毒。

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鑑於北部近期有零星本土登革熱案例，教育局也提醒，學校針對校園盆栽、排水不良及植栽太密的花台、堆積在地上的落葉和遊憩區等蚊蟲孳生躲藏熱點，應依「巡、倒、清、刷」原則加強清掃。

教育局指出，依據衛福部112年8月15日起施行COVID-19防疫新制，開學後除學校健康中心及自主健康管理期間者應戴口罩外，取消校園內及校車強制戴口罩的規定；師生COVID-19篩檢陽性，輕症或無症狀者應遵守衛福部「新型冠狀病毒（SARS-CoV2）篩檢陽性民眾自主健康管理建議」，自主管理期間到校請全程佩戴口罩、用餐使用隔板，若有症狀建議在家休息，並儘量避免非必要的外出。

除新冠肺炎防治外，全國腸病毒疫情亦處警戒期，教育局提醒各級學校及幼兒園應加強師生防疫宣導，教導學生正確洗手步驟、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣；上課期間若使用空調，則須保持室內空氣流通，注意定期更換或清潔濾網及消毒，以提供師生安全、安心、健康的學習環境。

教育局表示，配合疫情措施鬆綁，家長若有洽公或參與學校活動需要，原則上可以入校，迎接新學期開始，學生及家長可以放心入校。

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