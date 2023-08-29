綠議員籲支持者別幫郭台銘連署　曝3原因「這不是民進黨的作風」

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布獨立參選2024總統大選，並且展開連署，讓大選演變成四腳督局勢，傳出綠營支持者有意幫郭台銘連署。議員張之豪28日呼籲支持者不該幫郭台銘連署，他指出，這些讓藍營傷腦筋就好，「我們該評論，該攻防，該檢驗。其它的，都不關我們的事，這不是民進黨的作風。」

張之豪指出，為何不該幫郭台銘連署理由有三個，第一、郭台銘目前已經準備好自己的銀彈，他應該也會透過自己在各地建立起的系統灑幣下去。沒有什麼是錢買不到的，若有，解方就是更多的錢，會這樣想的人，不用多，29萬人就好了，郭台銘今年從鴻海淨領的股利，是92.32億台幣，郭台銘的連署會很順利，不用為他擔心。

張之豪直言，第二、郭台銘與北京的關係，應該是三隻小豬小組裡，最親的。當三組人要努力避免北京反對時，要各顯神通，郭台銘能拿出來的，對北京來說有用的伴手禮之一，就是台灣這29萬筆，有身分證字號、生日、全名、住址的個資。若只是要反諷、只是要反串，結果換來的是你的個資大外洩，還有你的老爸老母曝露在各種詐騙的陷阱風險之中，值得嗎？所以讓那些很想被中国知道自己個資的人去連署就好。

張之豪指出，第三、郭台銘要號召連署，他還要選舉，他還要選贏。黃士修為了幫自己找到工作，要努力說服郭台銘，這是會贏的。但三隻小豬，最後會不會棄保，坦白說，現在說都還太早了。

張之豪表示，但如果郭台銘現在找到29萬連署人，這些人會比較死忠，也比較不會跑票，棄保效應來臨時，這些人才會不動如山。如果這些連署人，是虛胖，這在選前就會被發現，而這樣大規模的操作，在實務上，幾乎不可能。

張之豪喊話支持者，未來半年內，你要投的票，是總統投賴清德、立委投民進黨、政黨票投民進黨。其它的東西，都讓他們自己去傷腦筋就好了，「我們該評論，該攻防，該檢驗。其它的，都不關我們的事，這不是民進黨的作風，更不是賴清德的作風。」