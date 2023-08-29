砰！高三女騎車「鬼探頭」自撞身亡　駕駛喊冤：沒超速、沒闖紅燈、沒逃逸

記者林郁婷／綜合報導

山東聊城一名高三女孩高考完當天車禍身亡，2個多月後她的父母出面指控，肇事司機一直都逍遙法外。對此，司機也發文回應稱，當時自己沒有超速也沒有闖紅燈，事後第一時間打電話向醫院求救，因此更沒有逃逸，並強調這段期間都在等候事故科傳喚，「沒有逍遙法外」。

據《九派新聞》報導，女孩父母拍影片表示，女孩在6月10日高考結束回家途中，遭他人開車撞飛，搶救無效後死亡，警察當時說路口監視器壞掉，如今2個多月過去，事故責任依然沒有認定，肇事者也還在逍遙法外。

▲高三女孩騎車自撞車輛身亡。（圖／翻攝自影片）



肇事車主李姓男子對此發文澄清，「我是在柳園路從北向南正常行駛，沒有超速也沒有闖紅燈，最後發生事故我也沒有逃逸，第一時間打120和122，這段期間我也沒有逍遙法外，隨時等候事故科傳喚」。

後方車輛的行車紀錄器顯示，肇事車輛剛剛起步，下一秒女孩就騎車從左方竄出撞上車子，速度快到看不清楚，接著被彈飛重摔在地。

▲涉事駕駛發文喊冤。（圖／翻攝自九派新聞）



李男透露，當時原本在等紅綠燈，自己的車是第二輛，準備起步時，女孩突然出現，他還來不及做出反應，對方的頭就已經撞上前擋風玻璃，他立刻下車察看並打電話，等到事故科的人到了，配合做完筆錄後趕去醫院，「現在只希望警方公平公正處理此事，我也會盡力賠償」。

目前女孩父母要求重新做事故鑑定，因此還在等待新的事故鑑定書出爐。