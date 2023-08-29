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社會 社會焦點 保障人權

獨／16歲騎士「拎杯直噴」撞350萬保時捷　改裝車全毀停殯儀館前

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名16歲張姓少年無照騎車，5日在殯儀館前與一輛迴轉的保時捷發生碰撞，警方初判雙方都有肇責。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

機車零件真的「噴」光光了！台中一名16歲張姓少年無照騎車，5日行經台中殯儀館前，與一名66歲駕駛保時捷的林男發生碰撞。警方初判，肇事主因是林男迴轉未禮讓直行車釀禍，張姓少年則是未注意車前狀況。張的機車受損嚴重，車上貼著「拎杯直噴」等貼紙，可看出花費許多時間精力在機車上，不過未滿18歲無照駕駛，最高可處24000元罰鍰。

事發地點就在台中殯儀館前，5日11時57分，張姓少年騎乘白色改裝機車，沿崇德路直行，另名林男則駕駛承租而來、要價350萬起跳的保時捷休旅車，在該崇德路迴轉，2車在路口發生碰撞，張姓少年的機車車頭全毀，車頭零件全掉落，林男的保時捷則是右後車身輕微撞損。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼張姓少年與林男在路口碰撞，張的機車車頭全毀，林承租的保時捷則是右後方輕微碰損。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

張姓少年全身有多處擦挫傷，被送醫治療後無大礙。而他的機車一直擺放在路旁，車頭受損嚴重，許多車殼碎片掉落一地，車上還貼有「拎杯直噴」貼紙，上頭帶有男性生殖器圖案，頗為不雅，另一側則是「人像比中指」跟知名動漫的標語，總總跡象顯示張姓少年花費許多心思裝飾愛車，不過本身未滿18歲，無照騎乘機車上路，發生碰撞，得不償失。

▲▼機車,車禍,台中殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

▲▼張的機車擺放在台中殯儀館前的人行道上，車輛受損嚴重，上頭有許多貼紙、改裝品，可看出張花費許多時間裝飾、改裝愛車。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

第二警分局初步調查，雙方駕駛均無酒駕，初判肇因是林男迴轉未禮讓直行車肇事、張男未注意車前狀況，詳細肇事責任歸屬待交通大隊分析釐清。張姓少年未持有駕照騎乘機車，違反道交條例第21條，可處6000元以上24000元以下罰鍰，並當場禁止其行駛。

▲▼機車,車禍,台中殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

▲▼事發地點就在台中殯儀館前，附近車流量相對多。（圖／記者許權毅攝）

▲▼機車,車禍,台中殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

▲▼機車,車禍,台中殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

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