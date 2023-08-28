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拋錨車停車道...2男站旁邊遭撞飛亡！貨車駕駛判半年

▲彰化貨車駕駛撞拋錨車釀2死。（資料圖／民眾提供）

▲彰化貨車駕駛撞拋錨車釀2死。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名去年6月蔡姓駕駛載著陳姓友人行經大村鄉埔港路時，車子突然拋錨，2人分別坐、站在車旁等待救援，此時楊姓貨車駕駛從左邊欲超車時，未注意到有人，將2人撞飛，陳男多處骨折併血胸，傷重送醫不治，蔡男則是頭部重創及血胸送醫，20天之後也傷重身亡，楊男被彰化地方法院依過失致死罪，判處6月有期徒刑。

判決書指出， 這起死亡車禍事故發生在2022年6月23日晚間7時30分許，楊男駕駛小貨車行經大村鄉埔港路時，本應注意車前狀況，雖然該路段缺乏路燈照明，但仍可透過車輛頭燈的照明查知前方路況，如果及早閃避，應可避免憾事發生。

▲彰化貨車駕駛撞拋錨車釀2死。（資料圖／民眾提供）

另外蔡男駕駛的小貨車拋錨，卻疏未注意將車設法移置於無礙交通處，及在未移置前於車身後方30公尺至100公尺的路面上，豎立車輛故障標誌，或開啟雙黃警示燈示意來車注意，直接將車臨時停放在南向車道上，而蔡、陳2人一同坐、站立在左側等待道路救援。

楊男卻疏未注意到左側有人，要超車時卻不慎直接撞擊陳、蔡2人，致陳因而受有雙側肋骨多處骨折併血胸、右大腿骨骨折、胸腰椎多處骨折等傷害，另蔡則受有頭部外傷合併左側硬腦膜下腔出血傷害。二人經緊急送往衛生福利部彰化醫院救治，陳於同（23）日晚間11時許，因胸部鈍力創併血胸致呼吸衰竭不治，蔡則於同年7月13日上午6時4分許，因硬腦膜下出血及頭部外傷，導致中樞神經衰竭身亡。

法官認為，楊男案發後立即報警，坦承肇事而願接受裁判，並與蔡男家屬調解成立，但與陳男家屬調解條件未能達成共識，非被告拒不賠償，因此依過失致死罪，判處6月有期徒刑，全案可上訴。

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