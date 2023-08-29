快訊／駕駛身體不適...自小客衝路邊撞2大2小車　爆胎卡路中　

記者林東良／台南報導

台南市中西區府前路一段、台南市議員蔡宗豪服務處旁，29日上午8時26分許發生1起車禍，69歲王姓男子駕駛自小客車行經該處時，疑因身體不適，車子失控向右偏移，撞上路旁停放的自小客車及機車，造成2汽車、2機車受損，王及車上乘客呂女受傷，送醫後並無大礙，被撞的汽車及機車也未造成人員受傷。王男經測無酒駕，詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。

▲台南市中西區府前路一段，台南市議員蔡宗豪服務處前，29日上午發生1起車禍，造成4車受損2人受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）