蘇拉來襲是否放颱風假？　黃偉哲：不會拖到最後一刻才宣布　

▲蘇拉颱風來襲，台南市長黃哲重申，31日對台南影響較大，屆時將視氣象資料之風力、雨量有無達到停班課標準，30日晚上就會及早宣布。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

蘇拉颱風來襲，氣象局28日深夜11時30分許發布海上颱風警報，表示蘇拉在30日、31日影響最明顯，許多民眾關心會不會放颱風假，台南市長黃哲指出，目前看來31日台南影響較大，屆時將視氣象資料之風力、雨量有無達到停班課標準，30日晚上就會及早宣布，不會到最後一刻才宣布，造成民眾生活不便。

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蘇拉颱風來襲，氣象局28日深夜已發布海警，黃偉哲市長指出，根據氣象局報到，30日白天天氣都很好，下雨可能從午夜開始，比較可能會在31日台南會面臨是否因颱風停班停課。黃偉哲指出，如果雨量達到24小時350毫米，風力達到7級、瞬間風力10級以上就符合停班課標準，台南市政府會依氣象資料評估，只要符合要件該放假就放假，應會在30日晚上就會宣布，不會拖到最後一刻才宣布。

據了解，7月底杜蘇芮颱風襲台，台南市27日宣布放颱風假，但一整天無風無雨，許多民眾都利用颱風假出來遊玩，各大景點及百貨公司都是人潮；27日晚間市府宣布28日上班上課，但28日凌晨卻開始吹起強風與豪雨，市府28日一大早近6時才宣布停班停課，造成民眾很大困擾。民眾擔心蘇拉颱風將來襲，會不會放颱風假，會不會拖到一大早才宣布，對此黃偉哲重申，最慢30日晚上就會宣布31日是否停班課。

因應蘇拉颱風可能帶來的影響，台南市長黃偉哲28日召開蘇拉颱風防颱整備會議，聽取成大防災中心提供氣象情資報告及各防災編組單位簡報，並責成市府相關單位提前啟動防颱整備工作，以確保市民生命財產安全無虞。



市長黃偉哲表示，今年度侵襲台灣的颱風當中，蘇拉颱風對台南影響程度可能是前二大，尤其中秋將近，台南盛產的文旦柚一年才採收一次，若受災將對農民產生極大衝擊。他要求市府團隊加強各項整備工作，減少甚至免除農民受災風險。