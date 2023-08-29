海葵增強速度快「9／1有機會成中颱」　12號颱風「鴻雁」可能生成

▲台灣東方海域上有多個熱帶系統發展中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風蘇拉持續靠近，目前與輕度颱風海葵距離約1550公里左右，中央氣象局表示，預計要等到9/1以後兩個颱風距離約1000公里左右，才可能會出現雙颱效應，而海葵颱風有機會在9/1增強為中度颱風，若太平洋高壓較強，海葵就可能離台灣較近。另外未來兩、三天有可能又有熱帶低壓生成，並有機會發展成第十二號颱風「鴻雁」。

氣象局預報員趙竑表示，目前蘇拉、海葵距離約1550公里，若要發生雙颱效應，兩者距離必須縮減到1000公里左右，且強度要差不多。初步來看，預計要到9/1以後蘇拉、海葵距離才會較近，不過因為蘇拉移動到台灣西南方海域可能會減弱，因此看起來不會有雙颱效應發生。

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至於海葵颱風是否影響台灣，則要看太平洋高壓強弱而定，目前看來只會為台灣附近海域帶來長浪現象，若太平洋高壓較弱，海葵就會離台較遠，高壓較強的話則會離台更近，影響較多。另海葵也有機會在9/1左右增強為中度颱風。

▲若太平洋高壓較強，颱風海葵就會離台灣更近。（圖／氣象局）

此外，台灣東邊海域上有多個熱帶系統發展中，其中有一個熱帶擾動雖然結構還不完整，但有可能在未來兩到三天增強為熱帶性低氣壓，並可能於未來五天後增強為第十二號颱風「鴻雁」。

臉書粉專觀氣象看天氣表示，海葵增強的速度比預期更快，因此蘇拉路徑稍微往南修正，預計明後天是主要降雨時段，降雨熱區以高、屏及花東山區為主，而恆春半島、桃園沿海風勢也會偏大，其餘地區影響有限。

而海葵環流十分集中，也有捲眼跡象，強度預計將持續增強，至於未來路徑約兩到三天後會更明朗。海葵目前位於蘇拉東方約1550公里處，兩者距離仍在持續縮短。