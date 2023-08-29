LIVE／「4縣市有望颱風假」入夜風雨開轟　氣象局最新說明

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蘇拉颱風將持續「長大增胖」，氣象局最快今(29日)下午14:30發布陸上警報，晚上開始颱風雲系影響，東半部就會出現斷續降雨，預計明後兩天是影響最劇烈的時段，花東、南部山區將出現局部豪雨，而台東、屏東、高雄、台南可能會被暴風圈碰到，颱風假機率高。氣象局11:40將說明颱風最新動態。

蘇拉颱風上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 460 公里之海面上，以每小時13公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風，七級風平均暴風半徑150公里。

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▲▼蘇拉颱風上午最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）





氣象局表示，今日各地天氣仍晴朗炎熱，午後中南部、北部山區有陣雨，晚上開始颱風雲系影響，東半部就會出現斷續降雨。明日東半部、恆春半島整天有陣雨，降雨時間較今日增長，南部、北部有短暫陣雨，中部午後有陣雨。周四蘇拉移動到西南部海面，東部、南部整天有陣雨，其他各地短暫陣雨。

氣象局預計今日下午會發布陸上警報，發布陸警的可能時間點為下午14:30或17:30。氣象達人彭啟明表示，蘇拉今明兩日還會再「長大增胖」，暴風圈半徑將會擴大到180公里，台東、屏東、高雄、台南可能會被暴風圈碰到，上述縣市的民眾今晚要留意地方政府是否發布停班停課的訊息。