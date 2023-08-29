　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘想衝總統百萬連署？ 單要民眾拿出「這一項」難度高

▲▼鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布將以獨立參選人的身分投入2024總統大選，並將展開全國連署。根據《總統副總統選舉罷免法》規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，代表連署人需要達到28萬9667人，郭台銘才可登記參選。不過，相較於公投連署書只登記身分證字號，總統連署書還需要連署人的身分證影本，目前詐騙橫行，民眾擔心個資外洩，這可能成為郭台銘連署能否衝高的一大關鍵。

根據《總統副總統選舉罷免法》規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，而在2020年立委選舉時，共1931萬1105選舉人數；因此，郭台銘想成功參選，須經中選會審核後，連署人達28萬9667才可登記。

另據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，並需繳交保證金新台幣1百萬元，連署期間9月19日至11月2日展開，代表郭台銘要在45天內完成連署。此外，若連署達到門檻，要定期完成連署公告，發放完成連署證明書，發還保證金；若連署人數不足規定人數的2分之1，保證金不予發還。

值得注意的是，過去全國性公投時，公民連署書僅需要填寫連署人戶籍地址、出生年月日、身分證字號，以及連署人簽名即可；但總統連署書的格式卻是更為複雜，除了填寫戶籍地址、出生年月日、身分證字號、連署人簽名，還需要連署人身分證影本，外傳郭台銘為了展現實力，想衝破百萬連署，但現在詐騙橫行，民眾拿出身分證影本，也擔心個資外洩，而這也會成為郭台銘連署過程的阻力。另外，自1996總統民選以來，也僅有5組人順利連署過關。

▲▼公投連署書、總統連署書差異。（圖／吳崑玉提供）

▲▼公投連署書、總統連署書。（圖／吳崑玉提供，點圖放大）

▲▼公投連署書、總統連署書差異。（圖／吳崑玉提供）

ET快訊
快訊／陸警發布時間延後！　強風豪雨區曝
LIVE／小提琴王子認睡兄弟女友改口被逼　交友軟體Cheer
快訊／是否放颱風假？　黃偉哲回應了
胡歌突PO「崩壞照」！　網淚挖17年前的今天死亡車禍
LIVE／4縣市有望颱風假　氣象局最新說明
快訊／「海豚灣戀人」童星遭通緝！　殺人罪定讞
醫師變身「檢舉魔人」！　攤商都被收掉
快訊／新訓中心遺失手槍「用玩具槍調包」！　指揮官5人慘了
搶鹽之亂！　超市祭「鹽巴限購令」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳釗燮親赴紐約爭取參與聯合國？　外交部最新說明

快訊／爭取參與聯合國　外交部提推案4大訴求：讓台灣與世界攜手

引導式民調自毀公信力！　侯友宜競辦轟：游盈隆莫變阿隆師

黨紀正式向郭台銘開戰？　朱立倫：只有自我只會讓民進黨放鞭炮

藍委嘆四腳督賴清德「做夢也會笑」　綠黨團：那代表心理很健康吧

評郭台銘參選很務實　他分析：若「完全整合」反而有機會贏賴清德

駁斥「金錢外交大內宣」　外交部批郭正亮：耶魯博士還莫須有指控

分析／不捲入郭台銘、藍白合論調　賴清德謹守「老派紳士」3原則

傳陸不樂見郭台銘參選　綠黨團：任何人參選不需取決中共開不開心

與郭台銘明天「咖啡之約」？　侯友宜競辦：沒訊息可證實

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

蘇拉颱風「往南修」！　周三、周四最靠近台灣

夜店PO文「絕無不法」　警大廳搜出毒品秒打臉

吳釗燮親赴紐約爭取參與聯合國？　外交部最新說明

快訊／爭取參與聯合國　外交部提推案4大訴求：讓台灣與世界攜手

引導式民調自毀公信力！　侯友宜競辦轟：游盈隆莫變阿隆師

黨紀正式向郭台銘開戰？　朱立倫：只有自我只會讓民進黨放鞭炮

藍委嘆四腳督賴清德「做夢也會笑」　綠黨團：那代表心理很健康吧

評郭台銘參選很務實　他分析：若「完全整合」反而有機會贏賴清德

駁斥「金錢外交大內宣」　外交部批郭正亮：耶魯博士還莫須有指控

分析／不捲入郭台銘、藍白合論調　賴清德謹守「老派紳士」3原則

傳陸不樂見郭台銘參選　綠黨團：任何人參選不需取決中共開不開心

與郭台銘明天「咖啡之約」？　侯友宜競辦：沒訊息可證實

出示證件最低75折！盤點3家Buffet餐廳軍公教優惠「9月限定」

買雞排兼撸貓　點完餐紅牌喵走來接客「撫媚臉翻肚」：摸嗎

通緝犯7年坑90億！找人臥底混進自救會　im.B主嫌跑路還酒駕

MUJI聯名車接單破3000張！Gogoro總經理預告：「全新車款」快來了

彭博：郭台銘參戰「顛覆台灣大選」　卻讓民進黨更有機會贏

吳釗燮親赴紐約爭取參與聯合國？　外交部最新說明

海神續約3猛將　吳曉謹、勤明慶、吳怡斌首冠班底續航

被海葵拖住！蘇拉路徑又南修「陸警發布時間延後」　強風豪雨區曝

3千萬建「牛郎織女像」又醜又貴　陸官員飆罵記者：監督你Ｘ！滾

不是一線商圈！館長首插旗北市店面曝光　估月燒租金破百萬

政治熱門新聞

苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事

館長飆罵郭柯侯：看那些小人得志　你們可以忍

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

「大家走著瞧！」　國民黨對挺郭派出招了

傳月領45萬當發言人　黃士修回應了

郭台銘買BNT打過該報恩嗎　鄉民：連署

郭台銘參選藏5風險！　學者：可能成為侯柯聯盟的催化劑

高嘉瑜批富邦金「執迷不悟」

胡采蘋噴翁達瑞：出征MLB讓台灣人像鄉巴佬

郭台銘千億身價將成史上最有錢總統參選人

楊志良家暴說最新聲明　對特定人群道歉了

獨立參選總統　歷年5組過關0當選

柯文哲稱拿過杜聰明獎學金　醫師翻歷屆名單「找嘸」籲出示證明

盧秀燕表態挺侯友宜：他是「大直男」

更多熱門

相關新聞

楊志良「家暴說」拒跟蔡政府道歉　綠嘆無厘頭：散佈仇恨不可取

楊志良「家暴說」拒跟蔡政府道歉　綠嘆無厘頭：散佈仇恨不可取

前衛生署長楊志良日前稱台灣之所以家暴頻傳，是因為施暴者無法修理蔡英文、陳建仁，只能轉而去修理更弱小的妻小，引發爭議，楊昨晚間發聲明向曾經歷家暴的人道歉，但不會向蔡政府道歉。對此，民進黨團29日回應，為何幹過衛生署長的人會有這種言論，這都是在受害者傷口上灑鹽，「在郭台銘造勢場合上講這些、傳播仇恨不足取！」

傳郭台銘45萬高薪聘黃士修　他曝郭董看重2能力：霸氣總裁口袋深合理

傳郭台銘45萬高薪聘黃士修　他曝郭董看重2能力：霸氣總裁口袋深合理

郭董參選》黃暐瀚／四不 一沒有

郭董參選》黃暐瀚／四不 一沒有

郭台銘會拼選到底？　民進黨團認「水太深」：要問關公或媽祖

郭台銘會拼選到底？　民進黨團認「水太深」：要問關公或媽祖

傳賴清德下令因應整合戰？　綠否認：選票上印2人還4人都樂觀其成

傳賴清德下令因應整合戰？　綠否認：選票上印2人還4人都樂觀其成

關鍵字：

郭台銘總統連署書公投連署書

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

路人1佔4位不給坐「不喜歡陌生人」！　酷炫嗆爆

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

快訊／越籍女遭男友揮刀猛刺　送醫不治

蘇拉還在增強！這天起南台灣整坨紫爆

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

最快14:30發布陸警　首波警戒區曝

苦苓「鄭重警告民進黨」注意1事

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面