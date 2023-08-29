郭台銘想衝總統百萬連署？ 單要民眾拿出「這一項」難度高

▲鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣布將以獨立參選人的身分投入2024總統大選，並將展開全國連署。根據《總統副總統選舉罷免法》規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，代表連署人需要達到28萬9667人，郭台銘才可登記參選。不過，相較於公投連署書只登記身分證字號，總統連署書還需要連署人的身分證影本，目前詐騙橫行，民眾擔心個資外洩，這可能成為郭台銘連署能否衝高的一大關鍵。

根據《總統副總統選舉罷免法》規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，而在2020年立委選舉時，共1931萬1105選舉人數；因此，郭台銘想成功參選，須經中選會審核後，連署人達28萬9667才可登記。

另據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，並需繳交保證金新台幣1百萬元，連署期間9月19日至11月2日展開，代表郭台銘要在45天內完成連署。此外，若連署達到門檻，要定期完成連署公告，發放完成連署證明書，發還保證金；若連署人數不足規定人數的2分之1，保證金不予發還。

值得注意的是，過去全國性公投時，公民連署書僅需要填寫連署人戶籍地址、出生年月日、身分證字號，以及連署人簽名即可；但總統連署書的格式卻是更為複雜，除了填寫戶籍地址、出生年月日、身分證字號、連署人簽名，還需要連署人身分證影本，外傳郭台銘為了展現實力，想衝破百萬連署，但現在詐騙橫行，民眾拿出身分證影本，也擔心個資外洩，而這也會成為郭台銘連署過程的阻力。另外，自1996總統民選以來，也僅有5組人順利連署過關。

▲▼公投連署書、總統連署書。（圖／吳崑玉提供，點圖放大）