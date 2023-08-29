「參選權利人皆有之」　徐耀昌挺郭台銘：團結就是讓位給更好領導者

▲徐耀昌。（圖／翻攝自Facebook／徐耀昌）



記者詹宜庭／台北報導

苗栗縣前縣長徐耀昌日前出席鴻海創辦人郭台銘造勢活動時，喊出「下架國民黨」，遭國民黨考紀會發函調查，22日凌晨宣布退出國民黨。對於郭台銘宣布獨立參選，徐耀昌29日透過臉書發文表態支持，並直言「參選權利人皆有之」，團結的目的不是為了給黨員一個交代，而是要把位置讓給能使台灣更好的領導者。

徐耀昌指出，昨天是台灣民主政治歷史性的一刻，為藍營的永續發展，有人挺身而出，有人持反對立場，這都是民主的常態，也是每個人為爭取參選自由所做的選擇。然而，被壟斷的媒體、被操作的風向，以及來自四面八方數不清的側翼，在野陣營未選先敗、急找戰犯，舉團結大旗，事實上卻是為背離民意所導致的選情低迷尋找台階下。

「參選權利，人皆有之，我們所支持的是政黨的利益，還是台灣的和平與經濟繁榮？」徐耀昌說，若為和平，若為經濟，若為民生，若為希望台灣成為亞洲首富，那麼該把國家前途交到誰手上，答案自然清晰；但若為個人，若為政黨，若為藍綠，若為少數人無法放下權力的慾望，那麼被一次次撕裂的福爾摩沙，人民的苦難將永無止境。

徐耀昌認為，人民的苦難是薪資跟不上所得，但政府束手無策；是不敢成家立業，但老邁雙親求孫若渴；是家的結構崩毀了，是生活的品質消失了，是兩岸的政治問題讓台灣舉步維艱，是黨派的惡鬥決定了兩千三百萬人的前途。

因此，為故鄉人民的共同發展，徐耀昌強調，他選擇支持能帶領台灣走向和平、富足、讓年輕人能找回對生活熱情的人，而這個人必須要有豐富的國際事務能力，要有果斷的魄力與執行力，但不能有政治的包袱，也不能有私人的利益。民眾黨主席柯文哲常說，缺錢的人從政很危險，但缺錢的政黨從政更危險，民進黨就是鮮明的例子。

徐耀昌坦言，團結的目的不是為了給黨員一個交代，而是要把位置讓給能使台灣更好的領導者，先贏得人民的信任，在野聯盟才能找回2024勝利的契機。