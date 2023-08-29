陸學者：郭台銘參選「選情更複雜了」　台灣面臨「和與戰」選擇

▲郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣佈參選2024大選的消息在大陸引發熱議，廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，這令原本就複雜的選情變得更加複雜，在民進黨政治操弄下，大選很可能成為「統獨」對立的戰場，台灣民眾則面臨和平與戰爭的選擇。

張文生在《環球時報》發表評論稱，從郭台銘本人宣佈參選的講話來看，他也很清楚非綠陣營整合的重要性，可是從宣佈參選的實際效果來看，只會讓非綠陣營的整合變得更加困難，「在某種程度上，這種『非我莫屬』的姿態，令他的整合誠意大打折扣。」

張文生指出，若非綠陣營能夠成功整合出一組候選人，將有與賴清德一爭高下的機會，這是廣大非綠支持者尤其是泛藍民眾的共同期待。

張文生表示，兩岸關係在台灣2024大選中成為關鍵因素之一；非綠陣營的參選人承諾帶給台灣民眾和平的願景，但非綠陣營如果不整合，作出的和平承諾將難以實現。

張文生還稱，希望台海和平是台灣絕大多數民眾的期待，也是海峽兩岸中國人的最大公約數，兩岸同胞是血濃於水的骨肉兄弟，「確保兩岸和平的最有效方式是堅決遏制「台獨」分裂勢力的發展與泛濫，2024大選是台海局勢可能出現向好轉折的重要契機。」

對於郭台銘宣布參選，民進黨發言人張志豪29日重申，這是國民黨的家務事，黨秘書長許立明已責成組織部通知中央及地方民代「務必慎防」。

▲郭台銘參選總統網路輿情數據分析。（圖／榮泰創數據提供）

數據分析公司榮泰創數據今（29日）發布「郭參選總統大選輿情」最新調查結果，揭露郭的網路聲量在8月22日至8月28日間暴增5倍，一舉躍升到最高聲量，民進黨總統參選人賴清德維持第二，民眾黨總統參選人柯文哲整周排名第三，28日單日聲量最低，而國民黨總統參選人侯友宜民調數字雖稍為回升，但網路討論度依舊不高。