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黨紀正式向郭台銘開戰？　朱立倫：只有自我只會讓民進黨放鞭炮

▲朱立倫今日上午赴宜蘭輔選立委參選人黃琤婷。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫今日上午赴宜蘭輔選立委參選人黃琤婷。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日宣布獨立參選2024總統大選，並全面展開連署，以取得參選資格，對此，國民黨提醒黨員，郭台銘已視同參選人，未來若公開幫忙站台、助選涉違紀問題將由權責單位嚴肅處理。黨紀正式跟郭開戰？國民黨主席朱立倫今（29）日強調，不要再做親痛仇快的事情，這個時候如果只有自我，只會親痛仇快，不要讓民進黨放鞭炮。

對於郭台銘正式宣布參選，國民黨指出，郭台銘正式公布其獨立參選、參與連署的意向，已視同參選人，若國民黨員為其公開站台、動員掃街及其他公開助選，將違反《黨員行為規範》，黨紀沒有模糊空間，如涉違紀問題將由權責單位嚴肅處理。

朱立倫今日上午赴宜蘭輔選立委參選人黃琤婷，受訪時也指出，常說在團結整合過程中，要大我大一點、小我小一點，如果只有自我，那是沒有辦法整合的。如果只有堅持自我，那是沒有辦法成就大局，「我們要秉持這樣的態度，不要再做親痛仇快的事情，這個時候如果只有自我，只會親痛仇快，不要讓民進黨放鞭炮。我們都知道民進黨昨天慶祝一個晚上，都知道他們很開心。」

朱立倫強調，所以國民黨要怎麼樣團結努力、化解爭議，讓大家最後團結在一起，讓民進黨趕快能夠站起來跟我們拼一場公平的選戰，而不是躺著選，這是大家的期待；朱立倫說黨紀開始會更加嚴厲，「若違紀站台一定按照黨紀嚴肅處理，也呼籲所有同志，只有團結努力，最後勝利才會是我們的。」

至於侯郭前天見面？朱立倫指出，相信侯友宜一定秉持誠心的態度，希望能夠整合，大家能夠團結，但是為了表示當事人的尊重，自己不便去講任何話，但是覺得只要願意見面聯繫都是好事。

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