台男精蟲不行、女要凍卵　楊志良扯：蔡琴害的！怒轟蔡英文

▲楊志良今天在媒體聯訪時，滔滔不絕痛罵蔡政府。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

前衛生署署長楊志良今（28日）接受媒體聯訪時，滔滔不絕痛罵蔡政府，他頻頻與在場記者「互動」，詢問為什麼台灣男性精蟲越來越不行，女性生殖能力越來越低，還要去凍卵？又看著在場一位女記者說，「妳要給答案」，並指這是因為歌手蔡琴害的，因為台灣人吃萊豬、核食，「讀（毒）你千遍不厭倦（指蔡琴的歌曲」）」。

楊志良昨天為鴻海創辦人郭台銘站台時，脫口稱家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因「沒辦法修理總統蔡英文與行政院長陳建仁」，引發府院、跨黨立委同聲批評，不過，楊今天下午接受媒體聯訪時否認失言，同時砲轟蔡政府施政。

楊志良說，當年他出版書籍《中華民國如何不亡！？》預言台灣不婚、不生、不養、不活成真，如今成真相當難過，他又「訪問」在場約30位記者說，「誰結婚了請舉手？」、「誰有孩子的請舉手？」他說，在場只有3、4個人結婚，這就是台灣社會今天的現象，現在台灣社會是太平盛世還是兵凶戰危？

楊志良指出，大家可以去搜尋，台灣確診有憂鬱症者共120萬人，患者們需要得到心理諮商的協助，然而，如今台灣心理諮商師嚴重不足，台灣社會每5個人就有1個人因為憂鬱而睡不著，不是因為想念蔡英文，也不是因為想念楊志良，而是因為生活上面臨很多困境，所以睡不著。

楊志良接著又指，他在書中寫到台灣是「不婚不生」全世界第一名，也是全世界夫妻不孕症的第一名，就算結了婚，7對當中就有1對是生不出來的，有沒有人知道為什麼？過去10年，「你們這些男人啊（指在場男記者們）」每年少1％的精蟲，然後不能搖頭擺尾的精蟲越來越多，根據國健署資料，超過33歲的婦女朋友生殖能力大幅下降，但台灣初婚平均年齡是30.2歲，所以國健署就拜託各位女性朋友，一結婚就趕快生孩子，否則就生不出來了。

楊志良直言不諱地說，有沒有人知道為什麼台灣男性精蟲越來越不行，女性生殖能力越來越低，還要去凍卵？他看著在場的其中一位女記者說，「妳要給答案」，不過該名記者並沒有回應。他打趣說，這是因為歌手蔡琴害的，她的歌「讀（毒）你千遍不厭倦」，台灣人不是吃萊豬、吃核食嗎？包括石斑魚等外銷農漁產品被檢驗出有什麼，最後退回來的都到你我的肚子裡面去了，食藥署不知道在幹嘛，一塌糊塗，若是他還是食藥署長，早就把局長開除了。

楊志良痛批蔡英文說，蔡英文過去堅決反對萊豬、核食、ECFA，都是「今日之我否定昨日之我」，今天講的，明天就會否定自己。他說，「我就覺得奇怪了，為什麼總統府要我道歉？我真的搞不懂欸！是她（蔡英文）要道歉，還我要道歉？」

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