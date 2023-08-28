讚郭台銘「理念不錯」　楊志良不怕黨紀處分：民主政黨可以有意見

記者呂晏慈／台北報導

國民黨籍的前衛生署署長楊志良昨（27日）為鴻海創辦人郭台銘站台，他今（28日）受訪說，國民黨自稱是民主的政黨，自己作為退休的大學教授、老公務員，也是民主政黨的黨員，當然可以對國民黨有意見，覺得郭台銘理念不錯，去站站台，有什麼不好？

▲楊志良強調自己是民主政黨的黨員，當然可對國民黨有意見。（圖／記者屠惠剛攝）

楊志良今天下午接受媒體聯訪時，媒體關注他是國民黨籍卻為郭台銘站台一事，楊回應，「國民黨自己說它是民主的政黨，我是黨員，我對國民黨當然可以有意見，我只要不要污辱國民黨就可以了！」

媒體追問，但楊志良幫郭台銘站台，可能影響國民黨規定？現在若是加入郭台銘競選團隊，是否可能會面臨黨紀處分？楊反問，「我一個退休的大學教授、老公務員，在一個民主政黨裡面的黨員，我有競選公職嗎？沒有啊！我覺得這個人（指郭台銘）理念不錯，我去站站台，有什麼不好？對不對？」

楊志良說，包括國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫都沒有問自己，也沒有叫他做什麼，那他自己想要做點什麼可以嗎？他激動地伸手指記者說，「台灣自己說是個民主自由的國家，是還不是？你（記者）回答！」媒體稱是。楊說，自己是退休的老人，一向直話直說，有什麼不對，對不對？國民黨立委李德維說自己「說過頭了」，那是他家的事，不是自己的事。