勵馨基金會：楊志良合理化暴力行為　無助解決社會問題

▲勵馨基金會執行長王玥好。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

前衛生署署長楊志良昨（27日）為鴻海創辦人郭台銘站台時，脫口稱家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因「沒辦法修理總統蔡英文與行政院長陳建仁」，引發輿論譁然，但楊今（28日）不認失言拒絕道歉。對此，勵馨基金會執行長王玥好受訪說，這種仇恨言論無助解決社會問題，把暴力行為合法化，非常不恰當。

王玥好今天下午出席「與社福賴在一起：全國社福界賴清德見面會」活動，當面向民進黨總統參選人賴清德提出政策建言，並於會前接受媒體聯訪，針對媒體關注楊志良發言內容，王玥好表示，楊志良這樣的言論非常不恰當，等於把暴力行為合法化，這是一種仇恨言論，將「不能打政治領導人」化約成「這是暴力的正當性」，事實上，這是扭曲了探討家暴的問題根源，對於推動家暴防治工作也是非常沒有幫助。

王玥好說明，勵馨基金會期待政治人物應該探討社會問題、提出實質的政策，而不是把它當成政治的口水。

媒體追問，楊志良今天不道歉，認為自己說的沒有問題，這種發言是正確的嗎？王玥好表示，也許這是楊志良個人內在的投射，不過，社會問題絕對有其複雜層面，絕對不是「對於政治領導人的憤怒或仇恨」這麼簡單的理由，或者任何單一的理由，這麼簡單化的推理非常不恰當。

媒體詢問，是否擔心類似的言論，可能隨著郭台銘參選，激化社會的對立？王玥好提醒，沒錯，家暴是社會必須共同面對的問題，不應該變成政治問題，甚至是針對特定政治人物的標籤，這絕對無助解決社會問題。

王玥好補充，若任何政黨願意面對社會問題，如同她今天向賴清德提出對於防治性別暴力的建議，不管是哪個政黨，願意去傾聽、日後當選願意去落實，勵馨基金會就會支持這樣的政黨。