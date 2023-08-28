　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勵馨基金會：楊志良合理化暴力行為　無助解決社會問題

▲▼勵馨基金會執行長王玥好。（圖／記者李毓康攝）

▲勵馨基金會執行長王玥好。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

前衛生署署長楊志良昨（27日）為鴻海創辦人郭台銘站台時，脫口稱家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因「沒辦法修理總統蔡英文與行政院長陳建仁」，引發輿論譁然，但楊今（28日）不認失言拒絕道歉。對此，勵馨基金會執行長王玥好受訪說，這種仇恨言論無助解決社會問題，把暴力行為合法化，非常不恰當。

王玥好今天下午出席「與社福賴在一起：全國社福界賴清德見面會」活動，當面向民進黨總統參選人賴清德提出政策建言，並於會前接受媒體聯訪，針對媒體關注楊志良發言內容，王玥好表示，楊志良這樣的言論非常不恰當，等於把暴力行為合法化，這是一種仇恨言論，將「不能打政治領導人」化約成「這是暴力的正當性」，事實上，這是扭曲了探討家暴的問題根源，對於推動家暴防治工作也是非常沒有幫助。

王玥好說明，勵馨基金會期待政治人物應該探討社會問題、提出實質的政策，而不是把它當成政治的口水。

媒體追問，楊志良今天不道歉，認為自己說的沒有問題，這種發言是正確的嗎？王玥好表示，也許這是楊志良個人內在的投射，不過，社會問題絕對有其複雜層面，絕對不是「對於政治領導人的憤怒或仇恨」這麼簡單的理由，或者任何單一的理由，這麼簡單化的推理非常不恰當。

媒體詢問，是否擔心類似的言論，可能隨著郭台銘參選，激化社會的對立？王玥好提醒，沒錯，家暴是社會必須共同面對的問題，不應該變成政治問題，甚至是針對特定政治人物的標籤，這絕對無助解決社會問題。

王玥好補充，若任何政黨願意面對社會問題，如同她今天向賴清德提出對於防治性別暴力的建議，不管是哪個政黨，願意去傾聽、日後當選願意去落實，勵馨基金會就會支持這樣的政黨。

ET快訊
台灣女大生出國　和男友講電話突尖叫失聯
「六千牛肉湯」評論嗆顧客：去景行廳也要排！給5星也被罵慘
蘇拉「越來越猛」近台將成強颱！　氣象局今晚發海警
快訊／林俊憲急改口籲「勿連署」
快訊／國1驚現「伯朗海」　回堵5公里
快訊／郭台銘參選　侯友宜10字回應
快訊／火燒車！　男駕駛燒成焦屍
曾幫郭台銘站台！　縣長不挺了
法拉利超跑路邊違停　「車牌註銷」立即拖吊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

稱郭台銘參選「塵埃落定也好」　他喊話：國民黨現在就是堅壁清野

郭台銘實現總統夢至少要走4步　矢板明夫：這一仗是場硬仗

勵馨基金會：楊志良合理化暴力行為　無助解決社會問題

大同區1工人觸電身亡！北市府勒令「局部停工」　最高可罰雇主30萬

快訊／林俊憲急改口籲「勿連署」　郭台銘那麼有錢不是問題

就是要進總統府！命理師曝郭台銘宣布參選時間、地點大有玄機

快訊／賴清德：讓台灣更文明、偉大　國家應做弱勢者後盾

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜反應曝光　10字回應了

命理專家：柯侯郭整合機率僅5%　「這樣配」勝算較高

郭台銘參選！苗栗縣長鍾東錦劃清界線：尊重但不支持

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

社牛在學餐問：要收桌嗎？　加碼上甜點女同學傻眼拒絕

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

蘇拉轉強颱！調頭北漂　海警最快28日晚間發布

稱郭台銘參選「塵埃落定也好」　他喊話：國民黨現在就是堅壁清野

郭台銘實現總統夢至少要走4步　矢板明夫：這一仗是場硬仗

勵馨基金會：楊志良合理化暴力行為　無助解決社會問題

大同區1工人觸電身亡！北市府勒令「局部停工」　最高可罰雇主30萬

快訊／林俊憲急改口籲「勿連署」　郭台銘那麼有錢不是問題

就是要進總統府！命理師曝郭台銘宣布參選時間、地點大有玄機

快訊／賴清德：讓台灣更文明、偉大　國家應做弱勢者後盾

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜反應曝光　10字回應了

命理專家：柯侯郭整合機率僅5%　「這樣配」勝算較高

郭台銘參選！苗栗縣長鍾東錦劃清界線：尊重但不支持

高原騎士攜手林明建推專屬料理　馬爹利6款中式套餐嚐鮮

張景嵐交往半年才獻第一次！　甜閃陳銳「未來規劃全說了」

稱郭台銘參選「塵埃落定也好」　他喊話：國民黨現在就是堅壁清野

赴加拿大遊學！台灣女大生和男友聊天突尖叫失聯　遭勒昏劫財

郭台銘實現總統夢至少要走4步　矢板明夫：這一仗是場硬仗

67歲韓劇界寶石女星長腦瘤　「拒抗癌治療」奇蹟好轉：要活像自己

MG公布「電動敞篷跑車」規格　將有RWD後驅版、折合新台幣113萬起

麥當勞最潮聯名！與Palace合作系列單品、套餐紙袋極具收藏價值　

受蘇拉颱風影響　太平山8／29下午4時起預警性休園

《好聲音》學員「全在同一晚PO澄清文」！網爆內幕：內部發了要求

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

政治熱門新聞

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

郭台銘選總統　他：民進黨好朋友要幫忙連署

郭台銘：願意犧牲自己的財產　換得中共不打台灣

快訊／郭台銘宣布參選！張麗善怒轟：沒誠信

郭台銘今總統府前宣布參選！公布發言人黃士修　副手仍不公布

快訊／郭台銘正式宣布參選　「決定以總統參選人身分投入2024」

郭台銘宣布參選總統　國民黨：黨參選人不可違紀站台掃街

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

即／郭台銘宣布參選！彰化「挺郭派」議長說話了

傳將與郭台銘搭檔參選總統　高金素梅回應了

快訊／要整合藍白！郭台銘宣布參選　邀請柯文哲、侯友宜喝奶茶

日本排核廢水惹議　她點賴品妤表態「排放個屁」、怎幫東北角漁業

信託鴻海財產？　郭台銘笑：曾馨瑩抱怨好幾個貴皮包都要申報

獨立參選總統要過這一關　只有宋楚瑜連署破百萬

更多熱門

相關新聞

林俊憲改口「勿連署」　郭台銘有錢不是問題

林俊憲改口「勿連署」　郭台銘有錢不是問題

鴻海創辦人郭台銘今（28日）正式宣布參選2024總統，民進黨總統參選人賴清德子弟兵、立委林俊憲上午透過臉書點評說，很多民進黨支持者說要幫郭台銘連署，引發輿論熱議。不過，林俊憲下午「改口」表示，29萬份連署書對郭台銘來說，完全不是問題，呼籲支持者們不必介入。

民進黨2024躺著選？　媒體人曝隱憂：真正在開香檳的只有賴清德

民進黨2024躺著選？　媒體人曝隱憂：真正在開香檳的只有賴清德

讚郭台銘「理念不錯」　楊志良不怕黨紀

讚郭台銘「理念不錯」　楊志良不怕黨紀

楊志良嗆蔡英文「爛人」、陳建仁「賤人」

楊志良嗆蔡英文「爛人」、陳建仁「賤人」

台男精蟲不行、女要凍卵　楊志良扯：蔡琴害的！

台男精蟲不行、女要凍卵　楊志良扯：蔡琴害的！

關鍵字：

楊志良賴清德國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

SM新男團RIIZE出事！SEUNGHAN被爆無套「勾搭未成年」

郭台銘選總統　他：民進黨好朋友要幫忙連署

最貪公務員被戴綠帽！小三生兒不是他的

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面