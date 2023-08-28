楊志良批記者「小孬孬」　嗆蔡英文「爛人」、陳建仁「賤人」

記者呂晏慈／台北報導

前衛生署署長楊志良昨（27日）為鴻海創辦人郭台銘站台時，脫口稱家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因「沒辦法修理總統蔡英文與行政院長陳建仁」，但他今（28日）下午否認失言，自稱沒罵三字經，「我認為蔡英文天天講謊話，是爛人，她可以來告我，為什麼她今天還沒告？我講陳建仁『賤人』為什麼他不來告？」並指現場媒體「小孬孬」，不知道楊逵的著作《壓不扁的玫瑰》，難怪年輕人要自殘、自殺。

▲楊志良今天接受媒體聯訪時，頻頻反問媒體，更嗆「小孬孬」。（圖／記者屠惠剛攝）

對於府院、跨黨立委同聲譴責楊志良昨天的發言，楊今天下午受訪堅決不道歉，反批蔡政府施政造成家暴、虐老、虐兒案件頻傳，「今天這麼多家暴跟蔡英文都沒有關係嗎？」今天是政府把台灣搞得水深火熱，大家都憂鬱，「我就是不道歉你要我怎樣？有本事把我抓起來啊！」

面對媒體頻頻追問，楊志良數度反問現場媒體，台灣水深火熱，是楊志良還是總統府裡面的渾蛋搞出來的？嗆現場媒體不敢回答，「一個對錯都不敢回答」，後再詢問「蔡英文道歉還是我道歉，給個公道吧？」不過現場並無媒體回答提問，他便指，「沒有一個人敢回答？一個都沒有，那我要說你們（記者們）是小孬孬，不是小孬孬嗎？」

此外，楊志良最後評論說，「我認為蔡英文天天講謊話，是爛人，她可以來告我，為什麼她今天還沒告？我講陳建仁『賤人』為什麼他不來告？」他說，可以一起去法院去啊，了解高端疫苗是怎麼過的，為什麼把軍公教退休金砍了，自己卻每個月爽領新台幣50萬元？

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