家暴「因修理不到蔡英文？」　她酸郭台銘：請鬼拿藥單

▲楊志良家暴說引發各界批評。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳致平／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘28日早上召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布參選總統，形成2024總統大選「四腳督」局面。而昨日前衛生署署長楊志良站台替其台時脫口，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因「沒辦法修理總統蔡英文、沒辦法修理行政院長陳建仁」，言論引發各界嘩然，民進黨台北市議員吳沛憶也在臉書上痛批，根本是「請鬼拿藥單」。

吳沛憶昨日在臉書發文表示，郭董的主流民意，就是楊志良的消費家暴言論嗎？她質疑，楊志良加入郭台銘團隊，一出手就是消費傷痛、煽動仇恨，楊說「台灣有家暴是因為施暴者無法修理蔡英文總統跟陳建仁院長，所以打老婆跟小孩出氣」。

吳沛憶認為此番言論沒有是非、只有藍綠的胡言亂語。她反問，與楊志良同台的郭台銘認同嗎？郭台銘要選總統，就必須和這種沒有道德的人劃清界線。

▲吳沛憶在臉書上質疑，楊志良的爭議言論相當不妥，無疑是二度消費家暴受害者。（圖／記者宋良義攝）

「郭董如果還不懂錯在哪裡」，吳沛憶表示願意為郭董畫重點。首先，楊志良幫家暴施暴者找藉口，「合理化家暴行為」；第二點：楊志良消費家暴事件受害者，受害者已經承受身心上的傷害還要被消費；第三點：楊志良已非第一次公然煽動暴力與仇恨，2021年楊志良就曾公然鼓動暗殺國家元首。

吳沛憶認為，楊志良是郭台銘智庫成員，郭台銘要楊志良負責研擬「台灣人民健康身心、社會福利」的政見，無疑是請鬼抓藥單，毒害社會。

另外，針對楊志良的家暴說，總統府也表達嚴正譴責，表示家暴議題是受害民眾的傷痛，任何人都應該嚴肅以對，認為楊志良應對此向社會大眾道歉。

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