快訊／楊志良不道歉痛罵蔡政府　拍桌嗆：有本事把我抓起來啊！

▲楊志良今天下午接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

前衛生署署長楊志良昨（27日）為鴻海創辦人郭台銘站台時，脫口稱家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因「沒辦法修理總統蔡英文與行政院長陳建仁」，引發府院、跨黨立委同聲譴責。對此，楊志良今（28日）下午受訪堅決不道歉，反批蔡政府施政造成家暴、虐老、虐兒案件頻傳，「今天這麼多家暴跟蔡英文都沒有關係嗎？」今天是政府把台灣搞得水深火熱，大家都憂鬱，「我就是不道歉你要我怎樣？有本事把我抓起來啊！」

楊志良加入郭台銘競選總統智庫，他今天下午接受媒體聯訪時，先介紹自己出版的書籍《中華民國如何不亡！？》，他說，當年預言台灣不婚、不生、不養、不活成真，如今成真相當難過，接著又訪問在場約30位記者說，「誰結婚了請舉手？」、「誰有孩子的請舉手？」他說，在場只有3、4個人結婚，這就是台灣社會今天的現象，現在台灣社會是太平盛世還是兵凶戰危？大家可以去搜尋，台灣確診有憂鬱症者共120萬人，患者們需要得到心理諮商的協助，然而，如今台灣心理諮商師嚴重不足，台灣社會每5個人就有1個人因為憂鬱而睡不著，不是因為想念蔡英文，也不是因為想念楊志良。

楊志良滔滔不絕說，有沒有人知道為什麼台灣男性精蟲越來越不行，女性生殖能力越來越低，還要去凍卵？他看著在場的其中一位女記者說，「妳要給答案」，不過該名記者並沒有回應。他說，這是因為歌手蔡琴害的，她的歌「讀（毒）你千遍不厭倦」，台灣人不是吃萊豬、吃核食嗎？這些都到你我的肚子裡面去了，食藥署不知道在幹嘛，一塌糊塗，若是他還是食藥署長，早就把局長開除了。他批評，蔡英文都是「今日之我否定明日之我」，他覺得很奇怪，為什麼總統府要自己道歉？真的搞不懂欸！

楊志良又詢問記者，年輕人的薪資怎麼樣？所有人的實質購買力都倒退了，現在很多年輕朋友除了正職之外，還要做兼職，例如去開開Uber，要有兩份工作才能過日子。

媒體聞言打斷楊志良說，請問楊覺得自己昨天的發言不是失言嗎？楊說，「我就問大家，憂鬱症有多少？」還有一個很重要的，年輕人自殺、自殘是因為「覺得未來茫茫」，所以拿個美工刀劃一下、大腿劃一下，大家可以Google；媒體追問，把家暴和蔡英文連結，是正確的嗎？楊說，「你（記者）覺得呢？」台灣現在水深火熱，是楊志良搞出來的，還是總統府裡面的人搞出來的？

楊志良又批評記者說，記者不敢回答，一個有為青年都不敢回答，隨即再指，他的「學弟」陳建仁挺新竹市前市長林智堅抄襲，有學術倫理嗎？他領中研院雙薪還當行政院長，合理嗎？現在民進黨總統參選人賴清德民調那麼高的原因，是因為「都給你們官做」，例如民進黨前副秘書長林飛帆，倘若賴清德也給他一個月20萬，他也要支持民進黨。

楊志良指控，辦公室對面的監察院停車場，停了這麼多黑頭車，但監察院做了什麼事？之前全民才上凱道抗議「司法不公」，是他誣賴蔡英文、司法院嗎？媒體追問，郭台銘發言人黃士修建議楊志良道歉？楊說，「我為什麼要遵照他們的稿子？是你自己說要給我加入智囊團，也沒有給我一毛錢」，當然他也沒有要錢，現在包括民進黨的「老朋友」蘇煥智、許榮淑都跟他很好。

媒體詢問，國民黨立委李德維評論楊志良是「快人快語過了頭」？楊說，今天這麼多家暴跟蔡英文都沒有關係嗎？今天是政府把台灣搞得水深火熱，大家都憂鬱，年輕人「有一些問題」要自殘、一點壓力就跳樓，還有虐兒、虐老案例頻傳，「是我說過了頭？還是總統府裡面那些（人造成）？」他說，「我一向直話直說，有什麼不對？」

面對媒體頻頻追問，楊志良突然拍桌提高音量說，「我就是不道歉你要我怎樣？台灣是不是民主自由的國家？憑什麼叫我道歉？」他說，陳建仁是「賤人」，自己是他的師兄，陳建仁違反科學倫理、學術倫理，這種人叫什麼人？很偉大是不是？現在國家這麼多人鬱卒、憂鬱症、自殘，「有本事把我抓起來啊！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995