武術學校爆不當管教…學生遭3教練「長棍痛毆」趴地

▲一段「渠縣崇德學校教練打學生」的視頻近日在網路流傳。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

大陸一段「渠縣崇德學校教練打學生」的視頻近日在網路流傳。學校工作人員今（27日）證實，目前涉事的3名教練已停職，此事移交警方處理，學生已安排就醫，「我們也找了最好的醫院和醫生在治療」，同時學校也會關注被打學生的心理狀況。

《極目新聞》報導，據該段視頻顯示，一名光著上身的男子對著一名身穿白色背心的男生搧耳光，並多次用腳踢男生頭部。另一段視頻中，白色背心男生趴在地上，一名男子手持長棍打在男生屁股上。據視頻發布者稱，事發地點為四川達州渠縣崇德學校，打學生的人是學校的武術教練。

渠縣崇德學校工作人員證實，目前學校已對涉事的3名教練做出停職處理，此事已移交公安機關調查，學校也在配合公安機關進行調查，教練打人的具體原因還有待調查。工作人員表示，已安排被打學生就醫，「我們也找了最好的醫院和醫生在治療」，同時學校也會關注被打學生的心理狀況。

渠縣崇德學校官方微信公眾號介紹，該校是一所集小學、初中、高中為一體、具有武術特色的優質文化學校。

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