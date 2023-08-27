名校男畢業13年吃軟飯　超狂「8大關鍵」讓7任女友甘心掏錢養他

▲長相普通的軟飯男，靠著過人之處讓他13年都不用出去工作。（圖／翻攝自《ューヨーク恋愛市場》）

圖文／CTWANT

日本兩性綜藝節目近日探討軟飯男，就邀請到一名早稻田大學畢業生，他從名校畢業後竟然13年全靠女友養，包含房租、水電費等，甚至連身上的衣服、手機、手錶都是，他透露8大關鍵讓女友願意心甘情願掏錢。

日本節目《ューヨーク恋愛市場》討論男生吃軟飯的狀況，就實際找來一名專業的「軟飯王」，他透露「對於軟飯男來說，重要的不是吃飯，而是做飯」，並透露8大關鍵，讓他連續被7任女友養。

一、三餐都由他來做

他表示平常的最要工作，就是為女友製作三餐。他同時會西餐與日式料理，也會去研究女友喜歡吃的東西，甚至根據她的喜好設計食譜菜單，還兼具營養不怕會胖。

二、永遠比另一半早起，做好早餐後叫她起床

他表示他永遠比女友早起，因為他知道女生起床以後，需要花時間化妝打扮，所以他在喚醒女友後，可以在女友起床整理這段時間做好早餐，讓女友可以吃完早餐去上班。

▲每天準備三餐，甚至比女友早起。（示意圖／翻攝自pixabay）



三、運動、健身的體態管理

他在家務之餘，會做好自己的體態管理健身運動，另外也會找時間到咖啡店讓自己放鬆。

四、所有家務都是他來做，接送女友上下班

他會在女友上班後，把所有家務做好，從洗衣、拖地、煮飯、倒垃圾都一手包辦，還會接送女友上下班，到地鐵站等對方，滿滿的儀式感。

五、絕不主動讓對方花錢

他表示雖然他是靠女友照顧和賺錢，但絕對不會讓對方亂花錢，他曾拒絕女友宋他遊戲機20次。

六、給對方製造小驚喜

他沒有正職，但會偶爾有打工的收入，因此他會給對方買些小東西，如冰淇淋雪糕等驚喜。

七、當一個好的聆聽者

每天女友下班回家後，當一個好的聆聽者，聽女友抱怨工作上的瑣事，分擔壓力。

八、睡前幫對方按摩哄對方入睡

他表示每天都會在睡前幫對方按摩，哄對方入睡。

他透露，如今歷任女友可能已為他花了1500萬日幣（約台幣326萬），但他也認為自己不是在吃軟飯，而是當一名家庭主夫，也認為自己不適合天天外出工作，更會將自己十多年的軟飯經歷寫出書出版，分享他的軟飯經驗。

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