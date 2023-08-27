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紐約華裔男「鎚殺2寶媽」站血泊等被捕　州議員3原因揭案情不單純

紐約華裔男「鎚殺2寶媽」站血泊等被捕　州議員3原因揭案情不單純

▲華裔租客葉力勇（音譯）疑似因生活問題殺死同為租客的2寶媽。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

美國紐約布魯克林日前發生駭人血案，華裔租客葉力勇（音譯）疑似因租金及生活問題，情緒失控持鐵鎚殺害另名租客趙趙（音譯）並重傷趙趙的2名小孩。更令人心碎的是，葉力勇行兇過程全被他5歲兒子目睹，導致小孩至今仍會不時崩潰痛哭。

綜合外媒報導，現年43歲的葉力勇與妻子、大兒子及小女兒同住案發公寓，卻因租金、噪音、WiFi及廚房使用問題，持續與趙趙發生衝突，而他在當地時間24日作案前，再次與趙趙發生糾紛。目擊者及地區助理檢察官分別透露，葉力勇當天稍早曾說要跟趙趙對質，與在殺人後打電話給妻子，要她馬上回來接走兒子。

紐約華裔男「鎚殺2寶媽」站血泊等被捕　州議員3原因揭案情不單純

▲趙趙的2名孩子暫時脫離險境。（圖／翻攝畫面）

然而，目前除葉力勇殺害趙趙、鐵鎚重傷趙趙2名孩子，並站在3人血泊中要妻子快回來外，案情仍處於混亂且有許多矛盾待解狀態。起初有消息指目睹過程的是趙趙9歲兒子、趙趙是二房東且為人極不講理又刻薄，但葉力勇妻子之後稱趙趙不是二房東，是最後才搬來的租客，且目睹丈夫行兇的是他們的5歲兒子，並表示孩子到現在還會經常哭泣、喊著想爸爸，但她不敢問兒子任何問題，只聽過兒子說「她（趙趙）用鎚子打爸爸」。

對此，警方除懷疑葉力勇為情緒或精神健康問題犯案，也指趙趙與丈夫分隔兩地，丈夫每月只會回來一次探望妻子與小孩。當地州議員萊斯特‧張（Lester Chang）則指這是當地「罕見姓氏的案件」，並將問題歸咎於文化差異、當事人身處封閉文化與空間，以及逾越了道德界線。

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